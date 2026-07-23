Acasă » Știri » Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit

Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 11:34
Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit
Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lumea fotbalului este în doliu după dispariția lui George Blay, fostul fundaș ghanez care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo și a făcut parte din echipa care a cucerit titlul de campioană în sezonul 2006-2007. Fostul internațional s-a stins din viață în Statele Unite, acolo unde locuia de mai mulți ani alături de familia sa.

Anunțul trist a fost făcut de DDB Italia, care a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului fotbalist și a cerut ca Dinamo să păstreze un moment de reculegere înaintea următorului meci oficial.

Fostul fundaș George Blay s-a stins din viață

Înmormântarea a avut loc, în secret, pe 17 iulie. DDB Italia a spus că George Blay a fost un fotbalist de excepție și un om deosebit. Fotbaliștii și antrenorii au mai mărturisit că nu îl vor uita niciodată pe cel care a făcut istorie la Dinamo, în sezonul 2006-2007.

”Odihnește-te în pace, George! O veste foarte tristă pentru toți dinamoviștii, fostul nostru jucător George Blay, a încetat din viață. Internaționalul ganez era născut pe 7 august 1980. A jucat la Dinamo între 2006 și 2010, iar în 2007 a pus umărul la câștigarea ultimului titlu de campioană.

Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit
Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit

Decesul a avut loc pe 21 iunie, iar înmormântarea a avut loc vineri, 17 iulie, în Statele Unite, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland. Îi rugăm pe oficialii clubului să solicite un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Univ Craiova. George Blay merită acest lucru.

Mai multă lume ne-a scris, mirată de intervalul de timp destul de lung, de aproape o lună, între deces și înmormântare. În cultura ganeză, înmormântarea este evenimentul căruia i se acordă cea mai mare importanță din partea rudelor și prietenilor. Membrii familiei, care trăiesc răspândiți prin mai multe țări ale lumii, în special în UK și Statele Unite, au nevoie de timp pentru a ajunge la înmormântare. E foarte important ca familia să fie prezentă.

A doua zi după înmormântare, membrii familiei se adună pentru a-l comemora pe cel plecat, vorbind despre viața lui și încurajând familia. În cazul familiilor mai nevoiașe, comunitatea strânge bani în mod discret pentru a susține familia îndoliată, mai ales dacă cel decedat era capul familiei”, a transmis DDB Italia.

A scris istorie în tricoul lui Dinamo

Moartea fostului fotbalist a fost confirmată și de jurnalistul ghanez Zion Felix, iar vestea s-a răspândit rapid în rândul suporterilor și foștilor colegi. George Blay a fost unul dintre fundașii apreciați ai generației sale. Înainte de a ajunge în Ștefan cel Mare, a evoluat în campionatul Belgiei, unde a îmbrăcat tricourile formațiilor Standard Liege, Mechelen și La Louviere.

În România, pe lângă perioada petrecută la Dinamo, a mai jucat pentru Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni. Ultima echipă din cariera sa a fost Royal Antwerp, în Belgia.

La nivel internațional, George Blay a reprezentat naționala statului Ghana și a participat la Cupa Africii pe Națiuni din 2002, fiind considerat unul dintre fundașii de bază ai generației sale. Dispariția sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut atât pe teren, cât și în afara lui.

VEZI ȘI: Ciprian Dumbravă, fost fotbalist din Liga 1, a murit. Se mutase în Marea Britanie

Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Știri
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului
Știri
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea…
Scandal în UE! Grecia dă peste cap planul de sancționare a Rusiei
Mediafax
Scandal în UE! Grecia dă peste cap planul de sancționare a Rusiei
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral
Adevarul
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant...
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
Digi24
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în...
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Mediafax
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Luminița Anghel, în culmea fericirii! Filip, fiul biologic al artistei, a intrat la un liceu de top din Capitală
Click.ro
Luminița Anghel, în culmea fericirii! Filip, fiul biologic al artistei, a intrat la un liceu...
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar câștiga alegerile prezidențiale
Digi 24
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
Am testat în România modelul chinezesc care va bate Dacia Sandero - VIDEO
Promotor.ro
Am testat în România modelul chinezesc care va bate Dacia Sandero - VIDEO
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona ...
Prețul chiriilor din Spania a luat-o razna! Puțini își mai permit să stea în Madrid, Barcelona sau Valencia
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului
Pensii cu aproape 2.000 de lei mai mari de la un județ la altul. Cine este în fruntea clasamentului
ANM anunță două zile de furtuni puternice. Capitala și 28 de județe sunt vizate
ANM anunță două zile de furtuni puternice. Capitala și 28 de județe sunt vizate
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă ...
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept! Studenților nu le-a venit să ...
Mogoșu a ajuns în subiectele de admitere de la Facultatea de Drept! Studenților nu le-a venit să creadă când au văzut
Marian Trâmbițașu, primarul care s-a dat singur în judecată. Ce vrea să obțină de la propria ...
Marian Trâmbițașu, primarul care s-a dat singur în judecată. Ce vrea să obțină de la propria instituție
Vezi toate știrile