Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit

Lumea fotbalului este în doliu după dispariția lui George Blay, fostul fundaș ghanez care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo și a făcut parte din echipa care a cucerit titlul de campioană în sezonul 2006-2007. Fostul internațional s-a stins din viață în Statele Unite, acolo unde locuia de mai mulți ani alături de familia sa.

Anunțul trist a fost făcut de DDB Italia, care a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului fotbalist și a cerut ca Dinamo să păstreze un moment de reculegere înaintea următorului meci oficial.

Fostul fundaș George Blay s-a stins din viață

Înmormântarea a avut loc, în secret, pe 17 iulie. DDB Italia a spus că George Blay a fost un fotbalist de excepție și un om deosebit. Fotbaliștii și antrenorii au mai mărturisit că nu îl vor uita niciodată pe cel care a făcut istorie la Dinamo, în sezonul 2006-2007.

”Odihnește-te în pace, George! O veste foarte tristă pentru toți dinamoviștii, fostul nostru jucător George Blay, a încetat din viață. Internaționalul ganez era născut pe 7 august 1980. A jucat la Dinamo între 2006 și 2010, iar în 2007 a pus umărul la câștigarea ultimului titlu de campioană.

Decesul a avut loc pe 21 iunie, iar înmormântarea a avut loc vineri, 17 iulie, în Statele Unite, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland. Îi rugăm pe oficialii clubului să solicite un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Univ Craiova. George Blay merită acest lucru. Mai multă lume ne-a scris, mirată de intervalul de timp destul de lung, de aproape o lună, între deces și înmormântare. În cultura ganeză, înmormântarea este evenimentul căruia i se acordă cea mai mare importanță din partea rudelor și prietenilor. Membrii familiei, care trăiesc răspândiți prin mai multe țări ale lumii, în special în UK și Statele Unite, au nevoie de timp pentru a ajunge la înmormântare. E foarte important ca familia să fie prezentă. A doua zi după înmormântare, membrii familiei se adună pentru a-l comemora pe cel plecat, vorbind despre viața lui și încurajând familia. În cazul familiilor mai nevoiașe, comunitatea strânge bani în mod discret pentru a susține familia îndoliată, mai ales dacă cel decedat era capul familiei”, a transmis DDB Italia.

A scris istorie în tricoul lui Dinamo

Moartea fostului fotbalist a fost confirmată și de jurnalistul ghanez Zion Felix, iar vestea s-a răspândit rapid în rândul suporterilor și foștilor colegi. George Blay a fost unul dintre fundașii apreciați ai generației sale. Înainte de a ajunge în Ștefan cel Mare, a evoluat în campionatul Belgiei, unde a îmbrăcat tricourile formațiilor Standard Liege, Mechelen și La Louviere.

În România, pe lângă perioada petrecută la Dinamo, a mai jucat pentru Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni. Ultima echipă din cariera sa a fost Royal Antwerp, în Belgia.

La nivel internațional, George Blay a reprezentat naționala statului Ghana și a participat la Cupa Africii pe Națiuni din 2002, fiind considerat unul dintre fundașii de bază ai generației sale. Dispariția sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut atât pe teren, cât și în afara lui.

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