Ciprian Dumbravă, fost fotbalist din Liga 1, a murit. Se mutase în Marea Britanie

Fostul fotbalist Ciprian Dumbravă s-a stins din viață la doar 45 de ani, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste lumea sportului. Originar din Târgoviște, fostul fundaș a lăsat în urmă o carieră construită atât pe terenurile din România, cât și în Marea Britanie, iar mesajele de condoleanțe au început să apară imediat după anunțul decesului.

Moartea lui Ciprian Dumbravă a fost anunțată de Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița, dar și de persoane apropiate fostului sportiv. Cei care l-au cunoscut au primit vestea cu multă tristețe, iar în mediul online au început să curgă mesajele de rămas-bun.

A murit fostul fotbalist Ciprian Dumbravă

Ciprian Dumbravă și-a făcut primii pași în fotbal la Centrul de pregătire „Nicolae Dobrin”, fiind considerat unul dintre jucătorii reprezentativi ai județului Dâmbovița.

De-a lungul anilor a evoluat pe postul de fundaș central și a îmbrăcat tricoul mai multor formații din România, printre care FC Petrolul Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari, Altay Constanța și Astra Ploiești.

Ulterior, fostul fotbalist și-a continuat parcursul în Anglia, unde a evoluat pentru FC România, echipa comunității românești din Londra. Acesta a fost și ultimul club din cariera sa, înainte de retragerea din activitate.

„Sincere condoleanțe familiei îndurerate”

Vestea morții lui Ciprian Dumbravă a lovit din plin lumea fotbalului. Foști colegi, apropiați și oameni din fenomen au rămas fără cuvinte, iar mesajele de rămas-bun au început să apară unul după altul. Printre mesajele care au emoționat comunitatea sportivă s-a numărat și cel publicat de AJF Dâmbovița.

„Cu profundă durere am aflat vestea trecerii în neființă a lui Ciprian Dumbravă (45 de ani), fotbalist dâmbovițean reprezentativ, care a îmbrăcat de-a lungul anilor tricoul mai multor echipe din județul nostru, și cu prezențe în prima ligă. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate”, se arată în mesajul AJF Dâmbovița.

Până în acest moment nu au fost oferite informații oficiale despre cauza decesului. Dispariția fostului fundaș a lăsat însă în urmă multă tristețe în rândul celor care l-au admirat.

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