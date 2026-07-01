Doliu în lumea fotbalului! Radu Mărginean a murit la doar 43 de ani

Clubul UTA Arad a transmis marți seară vestea dispariției fostului jucător Radu Mărginean, care a murit la doar 43 de ani.

Potrivit clubului, vestea a îndurerat întreaga „familie utistă”. Fostul fotbalist a fost considerat unul dintre cei mai apreciați jucători arădeni ai generației sale. Mărginean a făcut parte dintr-o generație valoroasă de după 1989 și a contribuit la promovarea UTA-ei în prima ligă, în anul 2002.

„În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei şi unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti arădeni ai generaţiei sale, a încetat din viaţă la vârsta de doar 43 de ani. Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generaţii de fotbalişti arădeni de după 1989 şi a avut un rol important în echipa UTA-ei care a obţinut promovarea pe prima scenă, în 2002. Internaţional de tineret al României, Radu a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariţii în Liga 1 pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj şi Gloria Bistriţa. După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul nostru, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA şi contribuind la formarea noilor generaţii de fotbalişti. Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul clubului UTA.

Radu Mărginean s-a stins din viață la 43 de ani

Conform informațiilor publicate de specialarad.ro și preluate de News.ro, Radu Mărginean ar fi decedat în urma unui incident petrecut la baza de agrement MPA Pool, situată la ieșirea din Arad spre Zădăreni.

Se pare că fostul fotbalist ar fi încercat să coboare o scară aflată într-o cameră tehnică ce deservea bazinele de apă ale complexului pe care îl deținea. În acel moment, acesta ar fi căzut în zona tehnică din apropierea terenului de fotbal. El a intervenit personal, în calitate de proprietar, pentru a remedia o defecțiune apărută la unul dintre bazine.

Echipajele medicale sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare timp de mai multe zeci de minute. Însă, din păcate, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

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