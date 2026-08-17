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Te simți obosit după o zi în care n-ai făcut mare lucru? Iată de ce se întâmplă

De: Daniel Matei 17/08/2026 | 07:40
Te simți obosit după o zi în care n-ai făcut mare lucru? Iată de ce se întâmplă
Sursa foto: Shutterstock
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Ai avut o zi aparent relaxantă, ai stat mai mult pe canapea sau la birou și totuși, seara, te simți fără energie. Poate părea paradoxal, dar o zi în care te miști foarte puțin nu este neapărat mai odihnitoare. Din contră, lipsa activității fizice poate contribui la senzația de moleșeală și lipsă de energie.

Un articol publicat recent de Real Simple explică faptul că o zi foarte sedentară îi poate face pe oameni să se simtă mai lenți, mai puțin motivați și mai iritabili. Efectele sunt, de obicei, temporare și se pot ameliora după ce începi să te miști.

De ce te poate obosi statul degeaba

Când petreci multe ore pe scaun sau pe canapea, mușchii mari ai corpului sunt folosiți foarte puțin. Nu înseamnă că organismul nu consumă energie; corpul continuă să respire, să mențină temperatura și să susțină toate funcțiile vitale, însă nivelul de activitate fizică este foarte redus.

În același timp, mișcarea are efecte și asupra creierului. Activitatea fizică poate contribui la o stare de spirit mai bună și la un nivel mai ridicat de energie, în timp ce o zi complet sedentară poate lăsa unele persoane cu senzația că sunt „în reluare”.

Mai există și o componentă mentală. Dacă îți petreci ziua în fața televizorului sau a telefonului, fără activități care să îți solicite prea mult atenția, poți ajunge să te simți plictisit, lipsit de motivație sau cu mintea încețoșată, chiar dacă nu ai depus niciun efort fizic important.

Nu trebuie să faci un antrenament ca să te simți mai bine

Partea bună este că nu trebuie neapărat să mergi la sală pentru a întrerupe acest cerc. O plimbare scurtă, câteva exerciții ușoare, urcatul scărilor sau chiar ridicarea de pe scaun și mersul prin casă pot fi suficiente pentru a introduce mai multă mișcare într-o zi sedentară.

Real Simple recomandă pauze scurte și frecvente de mișcare, în locul ideii că trebuie să faci neapărat un antrenament lung pentru a compensa orele petrecute stând.

Așadar, dacă după o zi în care „n-ai făcut nimic” te simți obosit, nu este neapărat un semn că ai nevoie de și mai multă odihnă. Uneori, exact puțină mișcare este ceea ce îți lipsește.

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