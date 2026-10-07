Ziua pe care Adrian Neamțu nu o va uita niciodată. Ce a făcut în ultima tură înainte de pensionare

Ziua pe care Adrian Neamțu nu o va uita niciodată. Ce a făcut în ultima tură înainte de pensionare
Cei trei au ajutat la nașterea unei fetițe în ambulanță / Sursa foto: ISU Arad
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În ultimă tură de serviciu a avut loc o intervenție care nu semăna cu nimic din ce își imaginase. După 20 de ani de meserie, plutonierul adjutant șef Neamțu Adrian se pregătea să spună adio uniformei, însă chiar înainte de pensionare a luat parte la una dintre cele mai emoționante misiuni. Acesta a ajutat la venirea pe lume a unei fetițe, chiar în ambulanța SMURD.

Totul a început dis-de-dimineață, când echipajul a primit un apel la 112 prin care era solicitat ajutorul pentru o femeie din Mândruloc, aflată în travaliu. Adrian Neamțu, alături de plutonierul adjutant șef Csipai Iosif și plutonierul Hojbotă Daniel, au pornit imediat spre locul indicat și au preluat-o pe viitoarea mamă, urmând să o transporte la spital.

Mama a născut în ambulanță

Planul inițial avea să se schimbe însă pe parcurs. Contracțiile femeii s-au intensificat, iar fetița nu a mai avut răbdare până la spital. În câteva minute, echipajul SMURD a fost nevoit să transforme ambulanța într-un spațiu improvizat pentru naștere și să intervină rapid pentru ca mama și copilul să fie în siguranță.

Mobilizarea celor trei salvatori a dat rezultate, iar în scurt timp, în ambulanță s-a auzit primul plânset al bebelușului. După naștere, mama și fetița au fost transportate în siguranță la spitalul din apropiere, unde au primit îngrijirile necesare.

Pentru întregul echipaj, intervenția va rămâne cu siguranță una memorabilă. Pentru Adrian Neamțu, însă, momentul a avut o semnificație aparte. După două decenii în care a fost alături de oameni în situații dificile, ultima sa tură s-a încheiat prin aducerea pe lume a unui copil.

Pentru Adrian, finalul carierei a venit astfel cu emoția unui nou început, chiar înainte de pensionare. Colegii i-au transmis urări de sănătate și o pensie cât mai lungă și liniștită, alături de familie, după cei 20 de ani dedicați misiunii de a-i ajuta pe ceilalți.

„Felicitări, plutonier adjutant șef Csipai Iosif, plutonier adjutant șef Neamțu Adrian și plutonier Hojbotă Daniel! Pentru promptitudinea, profesionalismul și calmul de care ați dat dovadă într-un moment în care fiecare secundă a contat. Ați transformat o intervenție într-o misiune cu totul specială.

Adrian, îți dorim multă sănătate, liniște și o pensie lungă și frumoasă, alături de cei dragi. Să te bucuri de fiecare zi a acestei noi etape și să privești cu mândrie în urmă, spre cei 20 de ani în care ai fost acolo pentru oameni, în cele mai dificile momente ale lor.”, a transmis IGSU pe Facebook.

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