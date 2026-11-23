Atât la Insula Iubirii, cât și în viața reală, cuplul format dintre Ionuț Mocăniță și Claudia Ion este de domeniul trecutului. În timp ce se acuzau reciproc de infidelitate și alte „rele tratamente”, unul dintre cele mai importante subiecte din emiune a fost, de departe, situația financiară a celor doi.

De-a lungul celor 21 de zile petrecute în Thailanda, cele mai scunse secrete din cupluri au ieșit încet, dar sigur la iveală. Printre nemulțumiri, reproșuri și jigniri, Claudia Ion a lăsat să se înțeleagă că Mocăniță s-ar fi complăcut, de dragul banilor, în mai multe situații – de la faptul că împărțeau chiria la jumătate, până la momentele în care ea era cea care deseori contribuia cu bani în plus.

Vineri, 20 noiembrie, a avut loc ultima petrecere a concurenților de pe Insula Iubirii. Ca niște adevărate staruri de la Hollywood, ispitele și concurenții au îmbrăcat cele mai elegante ținute și au defilat pe covorul roșu improvizat special pentru a respecta tematica serii. Înainte de petrecere, Mocăniță a convenit cu ispita Andrușca să se asorteze și să îmbrace ținute all black, însă un singur detaliu a făcut diferența în apariția celui supranumit „Zeus”: o curea marca Hermès. Potrivit site-urilor de specialitate, costul unui astfel de accesoriu ajunge de aproximativ 857 de euro (circa 4.500 de lei).

Mocăniță a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia cu „Gândac”

După ce timp de 21 de zile a negat orice apropiere fizică de „Gândac”, prietena Claudiei cu care s-a văzut pe ascuns pentru a „șterge” mesajele compromițătoare dintre ei, Ionuț Mocăniță a decis să pună capăt incertitudinilor și a reucunoscut că și-a înșelat iubita cu doar două săptămâni înainte de a începe filmările la Insula Iubirii. Într-o postare pe TikTok, acesta și-a asumat public greșeala și a confirmat că bâlbâielile din timpul ceremoniilor focului, dar și refuzul de a face testul poligraf nu au fost întâmplătoare.

„Salutare, dragilor! A venit momentul să spun și eu ceva în online, pentru că… consider că deja am devenit public și că trebuie să-mi asum niște greșeli. Vreau să vă spun că, da, am înșelat-o pe Claudia, am înșelat-o cu prietena ei și nu a fost vorba doar de niște mesaje. Simt nevoia să-mi asum lucrurile astea public, mai ales acum când am văzut emisiunea din exterior și mi-am dat seama că am procedat greșit și că trebuie să îmi recunosc vina. Îmi pare rău că nu mi-am asumat greșeala, chiar îmi pare rău. Trebuia să-mi asum de la început, să spun lucrurilor pe nume și apoi să vin să explic ce se întâmplă în relația mea”, a spus Mocăniță pe TikTok.

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