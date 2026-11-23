Frankie, una dintre ispitele care au atras atenția în sezonul X de la Insula Iubirii, a făcut o dezvăluire neașteptată pe rețelele de socializare, iar Nattasha Black nu a fost în prim-plan. Deși în timpul filmărilor din Thailanda nu a reușit să formeze o conexiune romantică cu niciunul dintre concurenți, ea a rămas în atenția publicului și după încheierea emisiunii, datorită declarațiilor pe care le-a făcut.

Odată cu difuzarea episoadelor la televizor, Frankie a început să vorbească tot mai des despre experiențele trăite pe insulă, dar și despre relațiile pe care le-a păstrat cu o parte dintre persoanele pe care le-a cunoscut în cadrul show-ului. Aceasta a rămas apropiată de Prințul Marco și de soția lui, Bianca Ghiurcă, însă recent a avut și o remarcă ce pare să o vizeze pe Nattasha Black.

În cele 21 de zile petrecute în Thailanda, Frankie a avut mai multe întâlniri cu băieții din emisiune, printre care și Lorenzo, însă interacțiunile dintre ei au fost mai degrabă amicale. Chiar dacă nu a plecat din emisiune cu o poveste de iubire, ispita a continuat să fie activă în mediul online și să împărtășească detalii despre ceea ce s-a întâmplat în culisele show-ului.

Ce a spus Frankie despre Nattasha Black

Frankie a mărturisit că nu este interesată să facă live-uri pe TikTok, așa cum procedează alți foști participanți, și nici să obțină venituri din donațiile primite în timpul transmisiunilor. Ea susține că are alte surse de venit și că nu își dorește să transforme rețelele de socializare într-o prioritate.

În urmă cu puțin timp, aceasta a făcut o remarcă ironică la adresa Nattashei Black, după ce a vorbit despre cât de neplăcut ar fi ca telefonul său, care nu este protejat de o parolă, să ajungă în mâinile unei persoane nepotrivite. Frankie a sugerat, într-o manieră sarcastică, că anumite informații din telefon ar putea stârni interesul altora, încheindu-și mesajul cu o adresare directă către Nattasha. Astfel că nu se știe ce fel de informații deține ispita despre Lorenzo sau ce s-a întâmplat între ei după filmări.

Ispita a criticat și persoanele care au încercat să o denigreze și să scoată la iveală lucruri despre ea, fără ca aceste acțiuni să o afecteze în vreun fel.

„20 de șmecheri s-au strâns și s-au unit să mă distrugă. Să vorbească rău despre mine, să dezvăluie adevărul, și n-au reușit. În primul rând pentru că pe mine nu mă interesează toată treaba asta cu tap-tap îngerașii (nr. din live-urile de pe Tiktok). Eu nu fac live-uri pe TikTok, nu sunt pe donații. Și mă îngrijorează un singur lucru. Dacă, Doamne ferește, mi-aș pierde telefonul fără parolă pe el și toată galeria mea foto-video sau conversațiile de pe WhatsApp ar ajunge pe mâna cine știe cui, ar fi îngrozitor. Natasha, te pup!”, a spus Frankie pe rețelele de socializare.

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Care ar putea fi surpriza pregătită de ispita Daniel pentru Nattasha Black. Scenariul probabil care i-ar include pe Lorenzo și ispita Frankie