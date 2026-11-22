Schimb de replici acide între Frankie și concurentul Marco de la „Insula Iubirii”! După ce Prințul a lansat o remarcă jignitoare la adresa ispitei, numind-o „babă”, aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și i-a oferit o replică pe măsură. Blondina a publicat un mesaj amplu în mediul online, în care l-a ironizat pe concurent pentru comportamentul din emisiune și a făcut aluzii la faptul că ar fi apelat la momente intime pentru a atrage atenția telespectatorilor. Mai mult, Frankie a lăsat să se înțeleagă că, spre deosebire de alții, ea nu a avut nevoie de astfel de momente pentru a ieși în evidență.

Totul a pornit după ce Prințul Marco a făcut o remarcă la adresa ispitei, folosind apelativul „babă”. Frankie nu a trecut cu vederea jignirea și a decis să îi răspundă public, printr-o serie de afirmații ironice și „înțepături” care nu l-au vizat doar pe Marco, ci și dinamica din emisiune.

Ispita, replică acidă după ce Marco a numit-o „babă”

Frankie a început prin a ironiza faptul că a participat la emisiune și că și-a petrecut timpul discutând cu ceilalți concurenți și ispite, în loc să caute momente intime care să îi aducă mai multă vizibilitate. Mai mult, prin afirmația despre persoanele care trebuie să facă amor pentru screen time, Frankie pare să facă o aluzie la momentele petrecute de Marco și Gabriella în Thailanda.

„«Ești doar o babă, nu te-a vrut nimeni». Da, ce proastă sunt că am mers la o emisiune TV unde sunt persoane care trebuie să facă amor pentru screen time, iar eu trebuie doar să deschid gura. Foarte nasol că am mers la 8 date-uri din 10 și am avut timp să vorbesc cu toată lumea, să discut pe toată lumea și să-mi dau seama de cum e fiecare, când puteam doar să stau în dormitor, călare. Foarte, foarte dezamăgită sunt”, a transmis Frankie în mediul online.

Remarca despre statul în dormitor „călare” pare să fie una dintre cele mai evidente „înțepături” la adresa apropierii dintre Prințul Marco și Gabriella. Cei doi au petrecut momente intime în Thailanda, iar relația lor a devenit unul dintre subiectele intens discutate ale sezonului. Astfel, Frankie pare să sugereze că ar fi putut și ea să atragă atenția prin astfel de comportamente, însă a preferat să se implice în discuții și să cunoască oamenii din jurul ei.

Frankie, noi acuzații și o aluzie care îi vizează pe concurenți

Ispita nu s-a oprit la atacul la adresa lui Marco. În continuarea mesajului, aceasta a vorbit despre un presupus grup de persoane care s-ar fi unit împotriva ei și ar fi încercat să îi afecteze imaginea.

„20 de șmecheri s-au strâns și s-au unit să mă distrugă, să vorbească rău despre mine, să dezvăluie adevărul! Și n-au reușit. În primul rând, pentru că pe mine nu mă interesează toată treaba asta cu tap-tap, îngerași. Eu nu fac live-uri pe TikTok, nu sunt pe donații”, a mai declarat Frankie.

Prin această afirmație, ispita a făcut referire și la activitatea din mediul online a unor persoane asociate emisiunii, delimitându-se de live-urile și donațiile de pe TikTok. Mesajul său pare să fie îndreptat către mai multe persoane care au participat la Insula Iubirii, însă Frankie nu a oferit nume concrete.

Aceasta a lansat și o remarcă despre telefonul personal, conversațiile de pe WhatsApp și fotografiile din galerie, făcând aluzie la eventualele consecințe pe care le-ar putea avea dacă toate acestea ar ajunge în mâinile altcuiva.

„Și… mă îngrijorează un singur lucru. Dacă, Doamne ferește, mi-aș pierde telefonul fără parolă pe el și toată galeria mea foto-video sau conversațiile de pe WhatsApp ar ajunge pe mâna cine știe cui? Ar fi îngrozitor. Nattasha, te pup!”, a încheiat ispita.

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