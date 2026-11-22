Gheorghe Turda a oferit noi detalii despre împrejurările în care a aflat că Dudu Georgescu a murit. Interpretul de muzică populară a dezvăluit că a fost contactat de un român stabilit în Canada, în apartamentul căruia locuia cu chirie fostul mare fotbalist.

Dudu Georgescu a murit la vârsta de 76 de ani, în Toronto, Canada, unde se stabilise cu mulți ani în urmă. Vestea decesului a fost confirmată de Gheorghe Turda, care a explicat, într-o intervenție la Digi Sport Matinal, cum a aflat ce s-a întâmplat.

Cum a aflat Gheorghe Turda despre moartea lui Dudu Georgescu

Artistul a povestit că a primit sâmbătă un apel telefonic de la un român stabilit în Toronto, care oferă apartamente spre închiriere. Într-una dintre locuințe stătea Dudu Georgescu.

Bărbatul i-a spus lui Turda că fostul atacant fusese găsit fără viață în apartamentul respectiv. Potrivit lui Gheorghe Turda, decesul s-ar fi produs tot sâmbătă.

„Ieri am primit un telefon de la un român din Toronto care are o agenție imobiliară, avea niște apartamente închiriate și într-unul dintre ele stătea Dudu Georgescu în chirie. El mi-a spus că l-au găsit mort în apartamentul respectiv. Ieri s-a întâmplat. Pentru asta m-a sunat, îl avea pe Dudu chiriaș, l-a ajutat. Mi-a fost subordonat la Direcția de Cultură și Sport. Mai mult decât atât, a fost cu mine în America, cu trofeele lui, cu Ghetele de Aur. Era un om deosebit de harnic și cumsecade, un caracter extraordinar. Nu știu prea multe, doar că l-au găsit mort în apartamentul închiriat”, a spus Gheorghe Turda.

Cine a fost Dudu Georgescu

Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, a murit la vârsta de 76 de ani. Fostul internațional a încetat din viață în Canada, acolo unde locuia de mai mulți ani.

Georgescu s-a născut la 1 septembrie 1950, la București, și a rămas în istoria fotbalului românesc prin performanțele obținute în tricoul lui Dinamo.

Fostul atacant a câștigat de patru ori campionatul României și a fost tot de patru ori golgheterul primei divizii. În 1975 și 1977 a cucerit Gheata de Aur a Europei, după sezoane în care a marcat 33, respectiv 47 de goluri.

Cu 252 de reușite, Dudu Georgescu deține recordul de goluri înscrise în prima ligă din România.

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