Fostul fotbalist Ionuț Luțu, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Gigi Becali, a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit o criză renală. Medicii au încercat să îl opereze, însă intervenția a fost întreruptă din cauza unei infecții, astfel că va fi nevoie de o nouă operație.

Fostul mijlocaș, în vârstă de 51 de ani, a fost transportat la spital marți după ce a acuzat dureri puternice. Din primele informații, cel care l-a dus la unitatea medicală a fost Bogdan Costicea, oficial al clubului FCSB.

În urma investigațiilor, medicii au descoperit un calcul renal de dimensiuni mari și au decis să intervină chirurgical. Procedura nu a putut fi însă finalizată, după ce a fost identificată o infecție.

Ionuț Luțu va trebui să fie internat din nou

Medicii au întrerupt intervenția, iar fostul fotbalist a început un tratament cu antibiotice pentru combaterea infecției. Potrivit informațiilor apărute în presă, Luțu a fost externat și ar putea reveni în sala de operație în aproximativ cinci până la șapte zile, dacă evoluția stării sale de sănătate va permite acest lucru. Medicii vor încerca să îi îndepărteze piatra la rinichi care nu a putut fi eliminată în timpul primei intervenții.

Recent, Gigi Becali a anunțat că Ionuț Luțu va avea un rol mai important în procesul de selecție a jucătorilor. Patronul FCSB i-a amenajat un birou la club și i-a încredințat sarcina de a analiza propunerile de transfer, înainte ca el să ia decizia finală.

„I-am făcut și lui Luțu un birou. I-am zis: «Cea mai mare încredere dintre toți în tine o am!» Și așa este. A zis că stă de dimineață până seara și se uită. După, eu decid”, a declarat Gigi Becali.

Ionuț Luțu este de mulți ani unul dintre oamenii de încredere ai patronului FCSB.

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