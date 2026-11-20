Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, după ce s-ar fi bătut cu doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei. Inițial, fostul fotbalist a primit o amendă de 2.000 de lei, iar apoi cei implicați în scandal au decis să depună plângere la poliție. El a fost din nou audiat, iar vineri, 20 noiembrie, va afla dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile sau va fi eliberat.

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 3:30, în Centrul Vechi din București. La fața locului s-au deplasat echipajele de poliție, iar apele s-au liniștit. Gabi Tamaș s-a ales cu o amendă, însă atunci când credea că totul s-a încheiat, cele două persoane implicate în altercație au depus plângere. Mai mult decât atât, unul dintre ei ar fi obținut un certificat medico-legal. În urma dovezilor, el a fost adus de la Brașov la București, unde a fost reținut pentru 24 de ore. În prezent, fostul fotbalist și marele câștigător Survivor 2026 se află la Secția 27 de Poliție. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce se întâmplă în aceste momente cu Gabi Tamaș și ce riscă după altercația din Centrul Vechi

Deși inițial cei doi bărbați implicați în altercație nu au vrut să depună plângere, s-au râzgândit. Unul dintre ei, care a leșinat în timpul incidentului, a ajuns la spital, ba chiar s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală pentru a obține un certificat medico-legal.

Astfel, Gabi Tamaș a fost dus la Secția 27 de Poliție, în baza unui mandat de aducere. El a fost reținut pentru 24 de ore, așadar încă se află în acolo. Cu toate acestea, vineri, 20 noiembrie, el urmează să afle dacă instanța va cere arestare pe numele lui pentru 30 de zile sau dacă va fi eliberat.

Ce a transmis poliția?

În urma evenimentelor care au avut loc în centrul Bucureștiului, Poliția Capitalei a transmis că a izbucnit un conflict între trei persoane cu vârste de 33, 38 și 43 de ani.

La fața locului s-au deplasat rapid și le-au oferit ajutor celor doi bărbați agresați de Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu coopera cu autoritățile, tocmai din acest motiv i s-a aplicat amenda de 2.000 de lei.

„Joi, în jurul orei 3:30, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani”, a transmis Poliţia Capitalei.

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