Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a avut o primă reacție după apariția în spațiul public a informațiilor potrivit cărora a fost trimis în judecată de Parchetul Militar într-un dosar privind înlocuirea unui elicopter SMURD.

Arafat spune că nu există un temei legal pentru trimiterea sa în judecată și susține că nu a comis nicio infracțiune. Șeful DSU a transmis un mesaj pe Facebook, în care a respins categoric acuzațiile și a susținut că nu a comis nicio faptă penală.

„Având în vedere informațiile apărute în presă privind trimiterea mea în judecată în dosarul referitor la elicopterul SMURD înlocuit în baza unei polițe de asigurare, doresc să fac câteva precizări. Resping categoric acuzațiile care mi se aduc și îmi mențin poziția exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârșit nicio faptă penală și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic”, a transmis Raed Arafat.

Raed Arafat anunță că nu demisionează

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Raed Arafat a precizat că trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare și că își va continua activitatea la conducerea DSU.

„Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Am încredere că, în cadrul unui proces public și contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculații. Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale cu aceeași seriozitate și dedicare”, a transmis acesta.

Șeful DSU a invocat și o hotărâre judecătorească anterioară, în motivarea căreia se arată că elicopterul nu ar fi fost introdus clandestin în România, ci printr-o procedură administrativă transparentă, după solicitarea unui punct de vedere din partea autorităților vamale.

În opinia sa, eventualele probleme legate de această operațiune ar putea fi de natură fiscală, nu penală.

De ce a fost trimis în judecată Raed Arafat

Dosarul are legătură cu un accident aviatic produs în anul 2016, când un elicopter SMURD aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit în localitatea Haragîș. În urma accidentului, aeronava a fost înlocuită în 2017, prin intermediul unei despăgubiri acordate în baza asigurării.

Potrivit procurorilor militari, elicopterul primit în schimb ar fi fost introdus în România fără îndeplinirea formalităților vamale și fără achitarea TVA aferente.

Anchetatorii au estimat un prejudiciu inițial de aproximativ 4,4 milioane de lei, care ar ajunge la circa 8 milioane de lei după adăugarea dobânzilor și penalităților.

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