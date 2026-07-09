Raed Arafat rupe tăcerea după sechestrul pe avere: „Ce ați păzit până astăzi?”

Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat joi, 9 iulie, într-o intervenție video publicată pe Facebook, că în cadrul anchetei privind cazul elicopterului SMURD, procurorii militari au dispus aplicarea unui sechestru asupra bunurilor sale.

Oficialul susține însă că măsura face parte dintr-un set de restricții pe care le consideră nejustificate și lipsite de o bază concretă. Arafat a precizat că își rezervă dreptul de a apela la instanțele de judecată pentru a-și apăra poziția, dar a explicat că a ales să vorbească public înainte de finalizarea procedurilor, pentru a nu lăsa ca imaginea sa să fie afectată în spațiul public fără un punct de vedere din partea sa.

Acesta a mai afirmat că nu dorește să aștepte luni întregi până la un eventual proces, perioadă în care, spune el, ar putea fi deja condamnat în percepția publică.

Sechestru pe avere

Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile lui Raed Arafat în dosarul elicopterului SMURD, în care acesta și alte 16 persoane sunt cercetate pentru acuzații de contrabandă. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 8 milioane de lei, iar ancheta este coordonată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.

Raed Arafat a venit cu o reacție după apariția informațiilor potrivit cărora i-ar fi fost puse popriri pe conturi și sechestru pe bunuri în dosarul elicopterului SMURD. Șeful DSU a confirmat că măsurile au fost dispuse de procurorul militar care instrumentează ancheta.

„Mă văd obligat să vin cu câteva explicații după ce am văzut reacția media la știrea dată pe surse, azi-noapte, că conturile doctorului Arafat au fost poprite, bunurile sechestrate și așa mai departe. Da, asta s-a întâmplat, într-adevăr, ieri, de către procurorul militar care instrumentează unul din cele două dosare. De fapt, instrumentează ambele dosare, cel cu contrabandă cu elicopterul, nu poți să nu zâmbești când vorbești de asta, și celălalt, cu angajările fictive, care numai fictive nu sunt. Dar de dosarul celălalt o să mai ies săptămâna viitoare și o să explic mai multe. Acum o să mă concentrez pe subiectul zilei, adică pe sechestrarea bunurilor și poprirea conturilor”, a transmis Raed Arafat într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Raed Arafat a explicat că măsurile asigurătorii sunt printre cele mai dure măsuri care pot fi luate de autorități împotriva unei persoane, deoarece pot afecta proprietatea, activitatea profesională și imaginea publică.

„Măsurile asigurătorii reprezintă unele dintre cele mai severe și intruzive măsuri procesuale pe care statul le poate dispune împotriva unei persoane”, a transmis secretarul de stat în MAI. Acesta a precizat că astfel de măsuri trebuie aplicate doar în situații bine justificate, pe baza unor motive clare și concrete, prevăzute de lege.

Raed Arafat susține că sechestrul dispus asupra bunurilor sale nu ar fi fost justificat printr-o motivare clară și consideră că măsura este nefondată. Șeful DSU afirmă că nu a avut atribuții sau implicare în activitățile care ar fi dus la apariția prejudiciului reclamat în dosar.

„În acest caz, măsurile au fost luate fără nicio motivare concretă. Dispunerea unor măsuri asigurătorii fără nicio motivare privind necesitatea lor reprezintă un act arbitrar și o încălcare gravă a principiilor statului de drept”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a mai precizat că situația este cu atât mai controversată cu cât prejudiciul invocat ar reprezenta TVA neachitat, o sumă care, în opinia sa, ar fi trebuit plătită tot către stat.

„Statul nu poate pretinde că este victima propriilor obligații neîndeplinite”, a transmis șeful DSU, care a criticat și schimbarea de poziție a instituțiilor publice implicate. Potrivit acestuia, autoritățile au considerat anterior că activitățile desfășurate au fost legale, iar actuala interpretare ar fi contradictorie.

Șeful DSU va contesta măsurile luate

Raed Arafat a precizat că intenționează să conteste măsurile luate și că va apela la toate căile legale pentru a-și apăra drepturile. Șeful DSU a transmis că va face demersuri atât în instanță, cât și pe alte căi juridice, pentru a combate ceea ce consideră a fi acțiuni nejustificate împotriva sa.

„Îmi rezerv dreptul de a formula toate demersurile judiciare și extrajudiciare necesare pentru înlăturarea vătămărilor cauzate prin aceste acțiuni și pentru atragerea răspunderii tuturor persoanelor implicate”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a mai susținut că va solicita verificarea responsabilității persoanelor care, în opinia sa, ar fi folosit instituțiile statului pentru interese care nu au legătură cu respectarea legii și a interesului public.

„Am dreptul să mă apăr, am zis-o. N-am nimic cu justiția, respect. Ascult ce se cere, tot. Dar am dreptul să mă apăr public. Nu pot să aștept să ajung în fața instanței peste câteva luni, când deja sunt terfelit complet, judecat și terminat public de mass-media și de toată lumea. Nu se poate. […] Și rămâne întrebarea mea. Ce ați păzit până în ziua de astăzi, dacă ați considerat din 2023, cineva dintre voi, că trebuie plătit TVA? Dacă asta a existat, lucru clasat, încă o dată, de DNA, adică nu l-a luat în considerare, ce ați păzit până în ziua de astăzi și de ce n-ați mers să recuperați TVA-ul?”

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