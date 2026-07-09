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Schimbare importantă pentru șoferi. Amenzile neachitate pot duce la suspendarea permisului

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 21:07
Schimbare importantă pentru șoferi. Amenzile neachitate pot duce la suspendarea permisului
Sursa foto: Pixabay
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Șoferii care nu își achită amenzile de circulație într-un termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal riscă să rămână temporar fără dreptul de a conduce. Guvernul a aprobat noile norme care stabilesc modul de aplicare a acestei măsuri, introducând un mecanism automat prin care suspendarea permisului va fi legată direct de neachitarea sancțiunilor contravenționale.

Schimbarea reprezintă una dintre cele mai importante modificări din ultimii ani în ceea ce privește recuperarea amenzilor rutiere. Până în prezent, neplata unei amenzi nu avea consecințe directe asupra dreptului de a conduce, motiv pentru care numeroși conducători auto amânau plata sancțiunilor pentru perioade îndelungate. Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, această situație se schimbă, iar șoferii vor fi obligați să își achite obligațiile financiare pentru a evita suspendarea permisului.

Amenzile neachitate pot duce la suspendarea permisului

Conform noilor reguli, termenul de 90 de zile începe să curgă din momentul în care procesul-verbal de contravenție este comunicat persoanei sancționate. Dacă, la expirarea acestui interval, amenda nu a fost achitată integral, sistemul va aplica automat suspendarea dreptului de a conduce.

Durata suspendării nu va fi una standard, ci va fi stabilită în funcție de valoarea sumei restante. Formula de calcul este simplă: pentru fiecare 50 de lei neachitați se va aplica o zi de suspendare a permisului. Astfel, o amendă restantă de 500 de lei va genera o suspendare de 10 zile, în timp ce o datorie de 1.000 de lei va însemna o suspendare de 20 de zile. Cu cât suma neachitată este mai mare, cu atât perioada în care șoferul nu va avea dreptul să conducă va fi mai lungă.

Autoritățile au prevăzut și un sistem complet digitalizat pentru aplicarea măsurii. Suspendarea nu va presupune predarea fizică a permisului de conducere și nici prezentarea la sediul Poliției Rutiere. Dreptul de a conduce va fi suspendat electronic, prin actualizarea bazelor de date utilizate de instituțiile statului.

În timpul controalelor din trafic, polițiștii vor putea verifica instantaneu statutul permisului de conducere, iar sistemul va indica dacă persoana are dreptul legal de a conduce sau dacă acesta este suspendat din cauza neachitării amenzii. Astfel, întreaga procedură se va desfășura fără formalități suplimentare pentru autorități sau pentru conducătorii auto.

Noua măsură are ca scop creșterea gradului de încasare a amenzilor și responsabilizarea participanților la trafic. Autoritățile estimează că legătura directă dintre plata sancțiunilor și dreptul de a conduce va determina mai mulți șoferi să își achite obligațiile în termenul legal.

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