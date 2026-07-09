Alina Mădălina, absentă de pe TikTok. Fanii încearcă să afle ce s-a întâmplat, de fapt

Alina Mădălina a stârnit numeroase semne de întrebare în rândul comunității sale din mediul online, după ce contul său de TikTok nu a mai fost disponibil. În același timp, urmăritorii au observat modificări neașteptate și pe pagina sa de Instagram, ceea ce a alimentat rapid speculațiile în rândul fanilor influenceriței.

După o perioadă în care părea că și-a regăsit echilibrul, Alina Mădălina a revenit în atenția internauților. În ultimele ore, numele influenceriței a fost intens căutat pe TikTok. Numeroșii săi urmăritori încearcă să afle ce s-a întâmplat și de ce activitatea ei din mediul online s-a schimbat brusc.

Ce s-a întâmplat cu Alina Mădălina

Fanii tinerei încearcă să afle ce s-a întâmplat după ce au observat că profilul ei de TikTok, urmărit de peste 800.000 de persoane, nu mai este disponibil. Deocamdată nu este clar dacă platforma i-a suspendat contul sau dacă influencerița a ales să îl dezactiveze. Totuși, lipsa unei explicații a dat naștere mai multor speculații în mediul online.

Internauții au remarcat și o altă modificare neașteptată. De pe contul de Instagram al Alinei Mădălina au dispărut toate fotografiile și videoclipurile publicate în ultimii doi ani. În prezent, cele mai recente postări vizibile sunt cele din 2024.

Aceste schimbări i-au îngrijorat pe urmăritorii influenceriței, care încearcă să afle dacă totul este în regulă cu ea. Mulți au făcut legătura cu o perioadă dificilă din trecut, când Alina Mădălina și-a restrâns activitatea din mediul online în contextul scandalului în care a fost implicată alături de fostul soț.

Tânăra tiktokeriță a trecut prin momente dificile

La câteva luni după ce părea că a lăsat în urmă conflictul cu fostul partener, Alina Mădălina a vorbit despre o nouă provocare din viața sa personală. Influencerița a mărturisit că își dorește ca fiica ei să locuiască alături de ea. Însă spune că acest lucru nu este ușor de realizat, din cauza situației în care se află în prezent.

Alina Mădălina a dezvăluit că a trecut prin momente dificile în ceea ce privește situația fiicei sale. Potrivit influenceriței, a existat riscul de a pierde custodia copilului, însă a apelat la ajutorul unui avocat, care a sprijinit-o în demersurile legale și a contribuit la soluționarea cazului.

„Nu știu cum o să decurgă lucrurile. Trebuia să pierd custodia, dacă nu aveam avocată care să mă apere, să aducă argumente pro asupra mea, eu pierdeam copilul. Dar, a contat foarte mult că eu am crescut-o, că eu am stat cu ea. În prezent cică nu mai contează, ci doar binele copilului, și dacă copilul nu vrea cu mama, nu se poate”, a declarat Alina Mădălina, pe TikTok.

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