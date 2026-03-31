Alina Mădălina, amenințată de actuala iubită a fostului ei soț: „Nu o iert niciodată”

Războiul dintre Alina Mădălina și actuala iubită a fostului ei soț, Ionuț, a degenerat. Cele două își aduc acuzații grave, amenințări și declarații acide. Cea din urmă i-a jurat răzbunare femeii cu care iubitul ei are un copil.

Alina Mădălina este stăbilită de mai mulți ani în Germania, acolo unde și-a întemeiat o familie alături de Ionuț. Cei doi au o fetiță împreună, însă relația lor nu a durat și au divorțat. De atunci, și-au refăcut viețile, însă Alina Mădălina se confruntă cu o situație delicată, presiuni și amenințări din partea actualei partenere a fostului său soț.

Alina Mădălina, amenințată de actuala iubită a fostului ei soț

În urmă cu ceva timp, cei trei au avut o ceartă în mediul online, pe TikTok, moment în care Alina Mădălina a clacat psihic. Fostul ei soț a anunțat autoritățile germane, după ce a sesizat că starea de sănătate a femeii se degradează de la o zi la alta.

La începutul lunii martie, Alina Mădălina a fost internată la spitalul de psihiatrie din Germania. După ce a intrat în spital, Protecția Copilului ar fi intervenit și ar fi dus-o pe cea mică într-un centru special pentru a fi îngrijită:

În această perioadă, actuala iubită a fostului ei soț a făcut public o serie de declarații tranșante. Mai mult de atât, pentru a se răzbuna pe ea, aceasta a amenințat-o pe Alina Mădălina că după ce va fi externată va face tot posibilul să o „bage” din nou în spital.

”Dacă eu sunt amantă, ea ce e? A înnebunit singură, credeți-mă, prin răutate, pentru că a fost plină de ură. Un om care e plin de ură și răutate, se pierde în minciuni. Avea ea dovezi? Nu are nicio dovadă. Live-urile de pe TikTok le are pe toate poliția. Că am furat eu aur, că am vorbit cu Ionuț de 5 ani, că am terorizat-o pe ea 3 ani de zile? Eu pe ea nu o iert niciodată. Și dacă se face bine, o mai bag o dată (n.r la psihiatrie) pentru tot ce a vorbit”, a declarat actuala iubită a fostului soț al Alinei Mădălina, pe TikTok.

