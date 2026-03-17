Alina Mădălina spune că a fost hărțuită de o româncă. TikTokeriţa o caută cu orice preţ: „Dacă are cineva datele ei”

Tiktokerița Alina Mădălina, stabilită în Germania, trece printr-o nouă situație tensionată după ce ar fi fost implicată într-un incident cu o altă româncă.

Influencerița susține că femeia ar fi urmărit-o și hărțuit-o în repetate rânduri, inclusiv în momente sensibile, imediat după externarea dintr-o clinică de psihiatrie.

Alina Mădălina spune că a fost hărțuită de o româncă

La scurt timp după ce a părăsit unitatea medicală, Alina Mădălina afirmă că ar fi fost abordată de o persoană care ar fi fotografiat-o și ar fi jignit-o. Tânăra spune că episodul a avut loc într-un centru comercial din Germania și că femeia ar fi urmărit-o intenționat.

Potrivit relatărilor sale, românca respectivă ar fi făcut comentarii ofensatoare și ar fi acuzat-o că nu ar încerca să își ajute copilul.

Acest comportament ar fi determinat-o pe tiktokeriță să ceară sprijinul comunității sale online pentru a identifica persoana implicată.

”Românca care m-a oprit de două ori în Forum, m-a urmărit, m-a pândit și m-a jignit, să îți fie rușine. Dacă are cineva datele ei, vă rog să mi le dați. Este femeia care a postat poza cu mine după ce am ieșit din spital”, a declarat Alina Mădălina, pe Instagram.

TikTokeriţa o caută cu orice preţ

În ultima perioadă, influencerița încearcă să se distanțeze de conflictele publice și să se concentreze pe recuperare și pe relația cu fiica ei. Totuși, ea susține că anumite persoane din apropierea sa ar fi contribuit la amplificarea problemelor cu care se confruntă.

Alina Mădălina a vorbit și despre familia sa, menționând că anumite persoane, inclusiv fostul ei soț, ar cunoaște detalii legate de moartea bunicii sale. În plus, tiktokerița a lansat acuzații la adresa unor apropiați, despre care afirmă că ”s-ar fi vândut”.

”Copilul meu este icoana mea, iar bunica mea, Dumnezeu să o ierte, știe de ce a murit, la fel cum știe și Ionuț și chiar și voi toți, pentru că a fost postat totul. Dacă v-ați lăsat cumpărați cu doi lei, asta vă e valoarea și aici nu-i vorba de părinții mei. Lăsați-i în pace!”, a scris Alina Mădălina, pe Instagram.

