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Familia lui Charlie Kirk cere publicarea probelor din dosarul crimei. „Întreaga lume trebuie să le vadă”

De: Daniel Matei 09/07/2026 | 22:50
Familia lui Charlie Kirk cere publicarea probelor din dosarul crimei. „Întreaga lume trebuie să le vadă”
Sursa foto: Profimedia
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Familia lui Charlie Kirk solicită ca probele prezentate în instanță împotriva bărbatului acuzat că l-a ucis pe fondatorul organizației Turning Point USA să fie făcute publice. Potrivit apropiaților, transparența este esențială pentru ca opinia publică să înțeleagă ce s-a întâmplat în ziua atacului.

Familia lui Kirk cere ca înregistrările video și celelalte probe din dosar, inclusiv interviul înregistrat cu colegul de cameră al lui Tyler Robinson, să fie făcute publice. Potrivit avocatului familiei, toate detaliile din cazul bărbatului acuzat că l-a ucis pe activistul conservator „ar trebui să fie făcute publice, pentru ca întreaga lume să le vadă”, potrivit PEOPLE.

Declarația a fost făcută miercuri de Jeffrey Neiman, avocatul familiei Kirk, în cea de-a treia zi a audierii preliminare a lui Robinson. În același timp, judecătorul Tony Graf analiza dacă anumite fragmente din discuțiile lui Lance Twiggs cu anchetatorii, precum și alte probe, pot fi făcute publice. Potrivit Associated Press, magistratul le-a cerut procurorilor să pregătească până joi dimineață o versiune editată a interviului, care să conțină doar pasajele ce ar putea fi prezentate în instanță.

Ce spune avocatul familiei lui Charlie Kirk

Jeffrey Neiman, care o reprezintă pe văduva lui Charlie Kirk, Erika Kirk, precum și pe părinții acestuia, a declarat că a evitat până acum să intervină în desfășurarea procedurilor, însă a considerat necesar să prezinte poziția familiei.

„Familia Kirk crede cu tărie că, dacă aceste probe sunt admise în cadrul audierii preliminare, ele ar trebui să fie făcute publice, pentru ca întreaga lume să le poată vedea. Lipsa de transparență și refuzul de a arăta ce s-a întâmplat vor crea îndoieli și neîncredere în sistemul judiciar”, a declarat avocatul în fața instanței.

Avocatul lui Tyler Robinson susține însă că publicarea acestor materiale înainte de proces ar putea afecta dreptul clientului său la un proces echitabil. Potrivit apărării, interviul, mesajele text și celelalte conversații invocate de procurori nu reprezintă o mărturisire, ci doar declarații care sunt interpretate diferit de acuzare.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în septembrie 2025, în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University. Tyler Robinson este acuzat de omor calificat și de alte infracțiuni, iar procurorii au anunțat că vor solicita pedeapsa cu moartea.

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