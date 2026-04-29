Acasă » Știri » Știri externe » Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. „Ceva nu se leagă”

Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. „Ceva nu se leagă”

De: Daniel Matei 29/04/2026 | 07:50
Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. „Ceva nu se leagă”
Sursa foto: Profimedia

Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, a fost ironizată online pentru promovarea unei apariții viitoare în podcastul „The Charlie Kirk Show”, în timp ce susținea că va petrece timp cu familia, după ce s-a aflat printre participanții la dineul corespondenților de la Casa Albă în momentul producerii atacului armat.

Kirk, în vârstă de 37 de ani, s-a numărat printre miile de invitați la cina anuală care a fost întreruptă de focuri de armă, când un bărbat înarmat a forțat intrarea în hotelul Washington Hilton, într-un incident despre care oficialii au spus că a fost o tentativă de asasinare a președintelui Donald Trump, potrivit The Independent.

„Sâmbătă a fost încă un exemplu traumatizant al răului din țara noastră și al creșterii continue a violenței politice. Îmi voi lua timp pentru a-l petrece cu familia mea. Miercuri, la ora 12:00, voi fi invitată la The Charlie Kirk Show pentru a aborda pe scurt ceea ce s-a întâmplat. Destul!”, a scris Kirk pe platforma X luni seară.

Erika Kirk, ironizată de internauți

Pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori au acuzat-o pe Kirk că ar profita de un incident grav pentru a-și promova propria imagine, precum și organizația Turning Point USA.

„Erika Kirk: voi petrece timp cu familia făcând o apariție media inutilă”, a scris James Li, comentator politic, pe YouTube.

Matt Strickland, un republican care a candidat fără succes pentru un loc în legislativul statului Virginia, a reacționat la declarațiile lui Kirk spunând: „De ce apare ea la fiecare eveniment republican acum? Unde sunt copiii ei, care tocmai și-au pierdut tatăl? Ceva nu se leagă.”

„Câte artificii va trebui să-și piardă viața pentru ca escrocheria Erikăi să continue?”, a scris Jack Cocchiarella, comentator politic, făcând referire la momentul în care Kirk a fost filmată ieșind pe un fundal de efecte pirotehnice.

Chiar dacă Erika Kirk a fost surprinsă de jurnalista CNN Sara Sidner părăsind hotelul Washington Hilton în lacrimi și spunând: „Vreau doar să ajung acasă”, unele persoane au continuat să o acuze că și-ar fi simulat starea de suferință.

Între timp, comentatori conservatori precum Matt Walsh și Ian Miles Cheong au criticat o parte a publicului pentru modul în care o analizează și o supun unor atacuri constante pe Erika Kirk.

Atacul de la dineul corespondenților de la Casa Albă a avut loc sâmbătă seara, înainte de începerea oficială a evenimentului. Un bărbat înarmat, identificat de autorități ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, ar fi trecut în forță de punctul de control al securității având asupra sa o pușcă, un pistol și cuțite, cu intenția de a viza membri de rang înalt ai Administrației Trump. Potrivit informațiilor preliminare, Allen ar fi lăsat un mesaj familiei sale, în care își exprima nemulțumirea față de conducerea actuală a țării.

