Donald Trump, declarații după atacul de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă. „Am vrut să văd ce se întâmplă, așa că nu le-am făcut munca prea ușoară celor de la Secret Service”

Într-un interviu difuzat la „60 Minutes”, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a descris momentul în care a fost scos în grabă de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, după ce un bărbat înarmat a atacat un punct de control de securitate.

Trump a declarat că „nu le-a făcut munca prea ușoară” agenților Serviciului Secret care încercau să-l escorteze, deoarece „voia să vadă ce se întâmplă”, potrivit CBS News.

„Voiam să văd ce se întâmpla și nu le-am făcut munca prea ușoară”, a spus el.

El i-a declarat corespondentei CBS News, Norah O’Donnell, că „era înconjurat de oameni extraordinari”, dar le-a cerut să „aștepte un minut” pentru a putea evalua situația.

„Ei bine, ce s-a întâmplat este că… a fost puțin și din cauza mea. Am vrut să văd ce se întâmplă. Și nu le-am făcut munca prea ușoară. Voiam să înțeleg ce se petrece. Iar până atunci am început să realizăm că poate era o problemă serioasă, un alt tip de problemă, una gravă, diferită de zgomotul obișnuit dintr-o sală de bal, pe care îl auzi tot timpul. Eram înconjurat de oameni foarte buni. Și probabil că… i-am făcut să acționeze puțin mai lent. Am spus: «Stați puțin, stați puțin, lăsați-mă să văd, stați puțin.» Așa că, știți, le spuneam băieților să… m-am întors, am început să merg. Iar ei au spus: «Vă rugăm să vă aplecați, vă rugăm să vă întindeți la podea». Așa că m-am aplecat. Și Prima Doamnă s-a aplecat, de asemenea. Dar agenții ne-au cerut să ne aplecăm în timp ce eu mergeam. Eram în picioare. Apoi m-am întors în direcția opusă și am început, practic, să ies. Destul de drept, puțin aplecat, pentru că, știți, nu voiam să stau prea drept. Dar mergeam spre ieșire; eram cam la jumătatea drumului când au spus: «Vă rugăm să vă întindeți la podea». Așa că m-am întins pe podea, la fel și Prima Doamnă”, a povestit Donald Trump.

#donaldtrump ♬ original sound – 60 Minutes @60minutes President Trump said he “wasn’t making it that easy” for the Secret Service as it responded when shots rang out at the White House Correspondents’ Dinner, because he wanted to see what was going on. @Norah O’Donnell’s interview with the President, tonight on 60 Minutes. #uspolitics

Incident armat la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă

Un bărbat a deschis focul la primul dineu cu corespondenții de la Casa Albă la care a participat Donald Trump în calitate de președinte al SUA. Cel puțin șapte focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal, în timp ce pe scenă se aflau liderul de la Casa Albă, soția sa, Melania, și alți înalți oficiali din administrația prezidențială. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost capturat după ce a deschis focul asupra angajaților servicilor secrete. Avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

„Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie”, a declarat într-un comunicat serviciul însărcinat cu protecţia înalţilor demnitari politici americani, adăugând că o persoană a fost arestată.

Sâmbătă a fost prima dată când Trump a participat la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă în calitate de președinte. El a refuzat în mod tradițional invitația în trecut. O’Donnell s-a aflat, de asemenea, la gala anuală, care celebrează Primul Amendament.

Agenții Serviciului Secret l-au escortat rapid pe Trump și pe alți oficiali ai Administrației din sala de bal sâmbătă, după ce s-au auzit focuri de armă. Autoritățile spun că un bărbat de 31 de ani, Cole Allen, a atacat un punct de control de securitate la hotelul Hilton, fiind înarmat cu o pușcă, un pistol și cuțite, înainte de a fi reținut de poliție. Un agent al Serviciului Secret a fost împușcat, dar purta o vestă antiglonț și a fost externat din spital.

