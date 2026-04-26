Acasă » Știri » Clipe de coșmar în Washington. Donald și Melania Trump au fost evacuați de urgență după șapte focuri de armă, la Casa Albă

Clipe de coșmar în Washington. Donald și Melania Trump au fost evacuați de urgență după șapte focuri de armă, la Casa Albă

De: Elisa Tîrgovățu 26/04/2026 | 08:54
Clipe de coșmar în Washington. Donald și Melania Trump au fost evacuați de urgență după șapte focuri de armă, la Casa Albă
Sursa foto: captură video

Situație tensionată în Washington D.C., după un incident armat petrecut în timpul primului dineu al corespondenților de la Casa Albă la care a participat Donald Trump în calitate de președinte.

Nu mai puţin de şapte focuri de armă au fost auzite în exteriorul sălii de bal, în timp ce pe scenă se aflau liderul american, soția sa, Melania, precum și alți oficiali de rang înalt ai administrației.

Autoritățile au reușit să prindă suspectul, un bărbat în vârstă de 31 de ani, după ce acesta ar fi deschis focul asupra agenților serviciilor secrete. Individul era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe arme albe.

„Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie”, a declarat într-un comunicat serviciul însărcinat cu protecţia înalţilor demnitari politici americani, adăugând că o persoană a fost arestată, potrivit News.ro.

La eveniment au participat și vicepreședintele J. D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul de stat Marco Rubio.

Președinta White House Correspondents’ Association, Weijia Jiang, a precizat că nu au existat persoane rănite, iar evenimentul a fost amânat, potrivit Le Monde.

Donald Trump a ținut o conferință de presă

Imediat după incident, președintele Donald Trump a transmis un mesaj concis în mediul online. Totodată, două ore mai târziu a ținut și o conferință de presă la Casa Albă. El a susținut că bărbatul arestat era din California. În același timp, a difuzat un videoclip pe rețelele de socializare, în care se vedea cum suspectul forța perimetrul de securitate, precum și două fotografii cu acesta încătușat la pământ.

„Ce seară în Washington! Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca „spectacolul să continue”, dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris el pe platforma sa.

Aproximativ 2.600 de persoane prezente la eveniment, inclusiv Donald Trump și soția sa, Melania Trump, s-au adăpostit imediat după izbucnirea incidentului.

Sursa foto: Social media

Cei doi au fost evacuați de urgență din locație de către agenții serviciilor secrete. Totodată, forțele de ordine au securizat perimetrul. Zona a fost împânzită de polițiști, iar mai multe elicoptere au survolat centrul capitalei americane.

S-au auzit focuri de armă în afara sălii de dineu

Martorii au relatat că au perceput între cinci și opt focuri de armă. În imagini surprinse de Agence France-Presse, Donald Trump, îmbrăcat în smoking și papion, stă la masa principală în momentul în care se aud zgomote surde, care inițial nu stârnesc reacții.

După câteva clipe, invitații realizează gravitatea situației. Melania Trump pare vizibil îngrijorată, în timp ce președintele își păstrează calmul. Agenții de securitate intervin imediat și îl evacuează rapid din zona scenei.

Muzica este oprită brusc, iar alți agenți sar peste mese pentru a-i proteja pe participanți. În liniștea care se instalează, invitații, așezați la mese rotunde acoperite cu fețe de masă albe, se adăpostesc sub acestea, încă șocați de cele întâmplate, potrivit Le Monde.

