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Reacția lui Marian Godină, după ce Makaveli a fost pus sub control judiciar. Ce a scris polițistul în mediul online

De: Denisa Crăciun 12/06/2026 | 14:56
Reacția lui Marian Godină, după ce Makaveli a fost pus sub control judiciar. Ce a scris polițistul în mediul online
Marian Godină, reacție după ce Makaveli a fost audiat/ sursa foto: social media
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Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului drept Makaveli, și-a recunoscut fapta de evaziune fiscală. După o oră în care a făcut declarații în fața anchetatorilor, a mărturisit totul, iar ulterior procurorii au decis să îl pună sub control judiciar pentru 60 de zile. Reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că un fost concurent de la Survivor a făcut o postare uluitoare în mediul online.

Influencerul Makaveli a recunoscut că a făcut evaziune fiscală. Bărbatul și-a desfășurat infracțiunile în perioada 2022-2025, iar în 2024 a fost pus sub acuzare. Acesta nu și-a declarat veniturile, însă până acum nu a mărturisit anchetatorilor adevărul. Prejudiciul este de 574 de mii de lei, iar vineri, 12 iunie, în urma audierilor, Makaveli a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre cei care au avut o reacție fermă în mediul online se numără Marian Godină, polițist și fost concurent Survivor.

Reacția lui Marian Godină, după ce Makaveli a fost pus sub control judiciar

Marian Godină este unul dintre cei mai apreciați polițiști din țara noastră. El s-a născut la Brașov, iar datorită mai multor apariții la emisiuni televizate, a devenit cunoscut publicului larg. Cel mai recent show la care a participat este Survivor, a cărui finală a avut loc de curând. De asemenea, el este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde postează adesea subiecte controversate și nu numai.

Vineri, 12 iunie, după ce s-a aflat public că influencerul Makaveli a fost pus sub control judiciar pentru fapta sa, polițistul a avut o reacție fermă pe pagina sa. Bărbatul a vorbit despre acest caz și este foarte indignat de infracțiunile pe care le-a comis.

Patrioții adevărați își iubesc țara enorm, dar cumva nu își fac timp pentru patrie ca să își plătească taxele.
Întrebat de ce nu și-a declarat veniturile, patriotul a declarat că nu a avut timp.
Prejudiciul e de doar 574 de mii de lei.
Măcar are timp să stea pe rețele ca să le spună românilor cât de rău e în România.
România, țara în care a făcut vreo 3 milioane de lei văitându-se cât de greu e, a scris Marian Godină pe Facebook.

Marian Godină, reacție după ce Makaveli a fost audiat/ sursa foto: social media
Marian Godină, reacție după ce Makaveli a fost audiat/ sursa foto: social media

VEZI ȘI: Makaveli, audiat într-un dosar greu de evaziune fiscală! Veniturile în valoare de 3.324.147 lei nu au fost declarate, iar autoritățile au descins în cadrul unei operațiuni ample

Marian Godină, atac la foștii colegi de la Survivor: „Mi s-au părut declarații deplasate și răutăcioase”

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