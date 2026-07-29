Carmen de la Sălciua a rupt tăcerea despre Armin Nicoară: „M-au amuzat comentariile”

Cel mai nou proiect muzical semnat de Carmen de la Sălciua și Armin Nicoară a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar imaginile din videoclip au devenit rapid subiect de dezbatere în rândul fanilor. Mai multe secvențe în care cei doi apar foarte apropiați au alimentat speculațiile potrivit cărora între ei ar exista mai mult decât o simplă relație profesională, deși ambii sunt implicați în căsnicii stabile.

Discuțiile s-au amplificat pe rețelele sociale, unde internauții au analizat fiecare gest și fiecare cadru din videoclip. Unii au considerat că apropierea dintre cei doi artiști depășește limitele unei colaborări muzicale, în timp ce alții au susținut că totul face parte din conceptul artistic al piesei și că imaginile au fost interpretate exagerat.

Carmen de la Sălciua a rupt tăcerea despre Armin Nicoară

În fața valului de comentarii, Carmen de la Sălciua a ales să lămurească situația și să pună capăt speculațiilor. Artista a transmis că reacțiile publicului au fost privite cu umor și că zvonurile nu au niciun fundament în realitate. Potrivit acesteia, relația dintre ea și Armin Nicoară este una bazată exclusiv pe prietenie și respect profesional, construită în urma anilor de colaborări și apariții comune pe scenă.

Cei doi artiști se cunosc de mult timp și au lansat împreună mai multe proiecte muzicale, motiv pentru care au o comunicare naturală și o relație apropiată de colegialitate. În opinia cântăreței, faptul că publicul a interpretat anumite cadre din videoclip ca fiind dovada unei presupuse relații sentimentale demonstrează cât de atent sunt urmărite aparițiile persoanelor publice.

”Suntem artiști, mai glumim, mai râdem. Chiar și poziția piciorului meu, care a fost foarte controversată. Nu prea mi-am dat seama, dar a fost ca o glumă. Cu Armin am vorbit la modul cât hate, ne-am amuzat pe treaba aceasta. Cu Claudia mă înțeleg foarte bine, de fiecare dată când ne întâlnim pe la evenimente stăm de vorbă. El în viața de zi cu zi e un om tare fain, la caracter, la vibe, vorbește frumos de soția lui. În intimitatea casei fiecare știe ce are și chiar de nenumărate ori am văzut interviuri, date chiar și de soția lui în care a spus că e totul ok. E un artist controversat, pentru că spune lucruri. Nu toată lumea poate să fie de acord cu concepțiile lui”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua a subliniat că nu există niciun motiv pentru apariția unor astfel de zvonuri, cu atât mai mult cu cât are o relație foarte bună și cu Claudia Puican, soția lui Armin Nicoară. Cele două artiste se întâlnesc frecvent la evenimente și concerte, iar între ele există o relație cordială și respectuoasă. Acest aspect, spune cântăreața, ar trebui să fie suficient pentru a demonstra că speculațiile privind o posibilă relație ascunsă nu au nicio bază.

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