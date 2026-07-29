Neptun este planeta viselor, a imaginației și a iluziilor. În astrologie, această planetă are o influență subtilă în viața cotidiană a tuturor zodiilor. Află mai multe detalii despre cum te influențează această planetă în funcție de zodia în care se află în harta ta natală!

Planeta Neptun în astrologie

În astrologie, Neptun este planeta viselor, a imaginației, a intuiției și a iluziilor. Joacă un rol important în creativitate, intuiție și lumea ta interioară. Dacă afli poziția lui Neptun în harta ta natală, vei știi mai multe lucruri despre instinctele tale, idealurile personale sau legătura pe care o ai cu practicile mistice sau spirituale – tarot sau astrologie.

Alături de Uranus și Pluto, Neptun este una dintre planetele generaționale, potrivit elle.com. Acestea se deplasează foarte încet și rămân în același semn zodiacal mai mulți ani – 13-15 ani într-o singură zodie.

Acest lucru duce la influențarea mai multor generații de oameni. În astrologie, planeta este folosită pentru a interpreta schimbările și tendințele generațiilor.

Cum afli în ce zodie se află Neptun în harta ta natală

Pentru a afla în ce zodie era Neptun la nașterea ta, trebuie să cunoști data, ora exactă și locul nașterii. Le poți introduce într-un calculator online sau poți contacta un astrolog care te va ajuta.

Ce înseamnă Neptun în fiecare zodie

Neptun în Berbec

Ești genul de om care își urmează visele și intuiția cu curaj. Crezi că misiunea ta este de a-ți apăra idealurile și acționezi fără ezitare atunci când este nevoie. Te mândrești cu latura ta spirituală și, ocazional, poți deveni competitiv când vine vorba de ea.

Neptun în Taur

Ai o fire practică și o gândire logică. Cu ajutorul acestor atuuri vei vedea cu ușurință manipulările și informațiile false din jurul tău. Dar, ca orice lucru, acest talent al tău te poate face să-ți ignori instinctele. Printre cele mai importante lucruri din viața ta se numără arta și exprimarea creativă.

Neptun în Gemeni

Intuiția ta este o sursă suplimentară de informații. Mintea ta este sclipitoare și ai un talent de a comunica ideile pe care le ai în cel mai convingător mod. Ești curios din fire și acest lucru te poate determina să studiezi astrologia, ezoterismul sau alte domenii mistice.

Neptun în Rac

Cea mai mare calitate pe care o ai este compasiunea de care dai dovadă. Puțini sunt ca tine! Cele mai importante lucruri din viața ta sunt familia, tradițiile și rădăcinile. Ești o fire sensibilă și acest lucru se vede prin modul în care ți-ai făcut căminul primitor, plin de căldură și confort.

Neptun în Leu

Ești o persoană ce deține o creativitate extrem de puternică. Adesea îți exprimi idealurile prin artă. Te atrag poveștile, teatrul, filmele sau alte forme de creație artistică. Ai o carismă și o generozitate aparte, motiv pentru care toată lumea te remarcă imediat.

Neptun în Fecioară

Ai un spirit practic cu care distingi foarte ușor adevărul de iluzie. De cele mai multe ori îți place să fii de ajutor anturajului sau familiei. Arăți mereu o preocupare autentică pentru binele lor. Afișezi mereu un interes aparte pentru sănătate, alimentație și stare de bine.

Neptun în Balanță

Imaginația ta este bogată și simțul artistic este rafinat. Interacționezi ușor cu cei din jur și le poți transmite convingerile tale prin dialog și diplomație. Defectul tău este că ai prea multă încredere în oameni și poți fi ușor indus în eroare. Relațiile romantice ocupă un loc foarte important în viața ta.

Neptun în Scorpion

Ești genul de persoană care merge până în pânzele albe pentru a afla adevărul. Instinctele tale sunt excelente și îți dai seama foarte ușor când ești mințit sau cei din jur au intenții ascunse. Intuiția ta este puternică. Te pot atrage cu ușurință practicile spirituale ca tarotul sau astrologia.

Neptun în Săgetător

Chemarea ta puternică este spre călătorii și explorarea lumii. Ești curios când vine vorba despre modul în care alte popoare trăiesc, motiv pentru care este posibil să te și muți în altă țară, la un moment dat. Ești o persoană optimistă de fel și energia ta pozitivă îi va inspira cu ușurință pe cei din jurul tău.

Neptun în Capricorn

Ai o minte logică și pragmatică. Ea te ajută să rămâi ancorat în realitate, cu picioarele pe pământ am spune, chiar și atunci când visezi la obiective mărețe. Ești o fire ambițioasă, perseverentă și ai un talent aparte când vine vorba de a transforma planurile în rezultate concrete.

Neptun în Vărsător

Ești o persoană creativă, originală și nonconformistă. Adesea lupți pentru cauze umanitare. Nu îți este frică să folosești metode neobișnuite pentru a susține cauzele pe care tu le consideri corecte. Ești un adevărat rebel, dar unul motivat de dorința de a schimba lumea în bine.

Neptun în Pești

Atuurile tale majore sunt creativitatea, intuiția și sensibilitatea. Tot ce îți dorești să faci cu adevărat este să transformi lumea într-un loc mai bun pentru cei dragi, dar și pentru omenire. Ai înțelepciunea unui „suflet bătrân”, iar oamenii apelează adesea la tine pentru sfaturi și îndrumare.

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