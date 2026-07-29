Imagini inedite de la ziua de naștere a Iuliei Vântur. Cum a fost sărbătorită

Iulia Vântur a împlinit 46 de ani. Cu ocazia aniversării sale, iubita lui Salman Khan a avut parte de o serie de surprize. Aceasta a scris în mediul online un mesaj emoționant despre lucrurile pentru care este recunoscătoare și momentele cheie de la ziua ei de naștere.

Iulia Vântur a împărtășit alături de comunitatea sa imagini spectaculoase de la aniversarea sa. Ea s-a bucurat din plin de momentele petrecute alături de cei dragi.

În plus, ziua a început cum nu se putea mai bine: cu confetti, iar apoi a continuat cu aventuri incredibile. Actrița a petrecut o zi întreagă la plajă și a avut parte chiar și de o peripeție, care a devenit o amintire de neuitat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a fost sărbătorită Iulia Vântur

Actrița a povestit în stilul său caracteristic, plin de emoție, despre aniversarea ei. Aceasta a savurat fiecare moment petrecut la plajă și a explicat că totul a fost o surpriză de la primele ore ale dimineții până la apus.

Ziua mea de naștere a decurs așa…

O surpriză continuă, de când m-am trezit până când m-am culcat!, a început Iulia Vântur să povestească.

Ea a continuat să spună că apropiații i-au fost alături devreme, ba mai mult, chiar atunci când s-a trezit, a avut parte de un incident neașteptat.

1 +2 m-au trezit cu o îmbrățișare plină de dragoste; de fapt, m-am trezit la o bătaie în ușă, cu confeti în formă de inimă îndreptate direct spre fața mea. Slavă Domnului că le-am dat la o parte, pentru că au zburat direct în sus, spărgând instantaneu un plafonier de sticlă în mii de bucăți. Încă râdem de asta și, slavă Domnului, că mă mișc repede, a continuat ea.

Totuși, întâmplarea s-a transformat într-o amintire amuzantă. Ulterior, s-au dus pe plajă, acolo unde vedeta a primit un alt tort deosebit.

Camera mea era plină de inimioare roșii și cioburi de sticlă. Am uitat să-mi pun o dorință și să suflu în lumânare. Recunoscătoare că eram teafără, am mers cu familia la plajă și am mâncat al doilea tort. Când a trebuit să suflu în lumânare… vântul mi-a furat din nou dorința, a mai spus actrița.

Dorința Iuliei Vântur s-a împlinit și este recunoscătoare pentru tot

Chiar dacă nu a apucat să sufle în lumânări, Iulia Vântur a recunoscut că dorința ei s-a împlinit oricum. Ea spune că și-a dorit doar să fie alături de cei dragi. În plus, a mai subliniat cât de fericită este pentru ceea ce are.

Oricum, dorința mi s-a îndeplinit. Eram cu părinții și prietenii mei pe plajă, relaxându-mă, răspunzând la mesajele voastre din suflet, mâncând pepene verde și admirând apusul de soare, cel mai frumos lucru din lume. Liniștită, iubită și sărutată de soare. Seara a venit cu o altă surpriză, un alt tort și oameni minunați la evenimentul Stefano Ricci, urmărind un spectacol extraordinar pe cer. Mulțumesc, Doamne, a încheiat Iulia Vântur.

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