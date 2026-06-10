Iulia Vântur este în doliu. Vedeta a pierdut o persoană dragă

Iulia Vântur trece prin momente dificile. Aceasta a anunțat pe rețelele de socializare că a pierdut o persoană importantă din viața ei. Mesajul distribuit în online este unul emoționant.

Iulia Vântur este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Ea și-a construit și o carieră în lumea filmului, în special în India. Iubita lui Salman Khan traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Recent, vedeta a postat în mediul online faptul că este în doliu, pentru că a pierdut o persoană dragă sufletului ei.

Iulia Vântur, în doliu

Celebra prezentatoare TV și iubita lui Salman Khan s-a stabilit în India în urmă cu mai mulți ani. Aceasta are o carieră de succes și a cunoscut acolo oameni care i-au ajuns rapid la suflet. Acum, o persoană apropiată ei a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut chiar de ea prin intermediul unei postări emoționante în mediul online. Ea a postat o imagine cu prietena ei, alături de un mesaj plin de durere.

Așa îți vom păstra amintirea. Fericită, iubită, înconjurată de cei dragi. Odihnește-te în pace și iubire, draga noastră @kumodraney, a scris Iulia Vântur pe rețelele de socializare.

Mesajul publicat de ea a adunat rapid reacții și mesaje de condoleanțe din partea fanilor. Cei care o apreciază pe Iulia sunt alături de ea în aceste momente grele.

Cele mai dificile momente din India pe care le-a trăit Iulia Vântur

Iulia Vântur a vorbit de curând despre cele mai grele momente pe care le-a trăit în India. Ea a povestit că pandemia pentru ea a fost dificilă, în special din punct de vedere emoțional.

Cea mai neagră perioadă a fost în timpul lockdown-ului, în pandemie, m-a consumat emoțional teribil. Pentru foarte multă vreme nu am putut să vin în țară, să-mi văd părinții și oamenii dragi din România. Am simțit cum e să ți se rupă sufletul de dor. Majoritatea oamenilor treceau prin multe provocări, apropiați pe care i-am pierdut, din cauza virusului. Și-mi doream mai mult ca oricând îmbrățișarea mamei, însă nu puteam să-i văd pe ai mei decât pe video-call, a declarat ea în urmă cu ceva timp pentru VIVA.

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