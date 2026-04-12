Iulia Vântur, revenire discretă în România! Ce a făcut vedeta de Paște

Iulia Vântur a revenit recent pentru o scurtă perioadă în București, profitând de sărbători pentru a petrece timp în România, unde revine ori de câte ori agenda îi permite. Stabilită de mai mulți ani în India, artista își împarte viața între două culturi complet diferite, însă păstrează o legătură strânsă cu locurile natale și cu familia sa.

Deși locuiește în principal în India, unde și-a construit o viață alături de actorul Salman Khan, Iulia Vântur continuă să fie prezentă ocazional în spațiul public din România, mai ales în perioadele în care revine în vizită. De această dată, șederea ei în Capitală a fost una scurtă, dar intensă, vedeta alegând să își petreacă timpul într-un mod relaxat și să redescopere orașul din postura de turist.

Iulia Vântur s-a întors în București

În timpul vizitei, artista a fost surprinsă explorând mai multe zone emblematice ale Bucureștiului. Una dintre opririle sale a fost în fața Palatului Parlamentului, clădire simbol a Capitalei și unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România. Acolo, aceasta a realizat fotografii și materiale video, marcând momentul ca parte dintr-o zi dedicată plimbărilor urbane și redescoperirii orașului.

Pe parcursul zilei, Iulia Vântur a ales să îmbine activitățile culturale cu momente de relaxare. După plimbarea prin centrul orașului, a făcut o oprire într-un local cu specific românesc, unde a savurat preparate tradiționale. Meniul ales a inclus mâncăruri specifice bucătăriei autohtone, precum icre, salată de vinete, zacuscă, mămăligă cu ouă prăjite, bulz și fasole servită în pâine. Această alegere a reflectat dorința de a se reconecta cu gusturile copilăriei și cu gastronomia românească, chiar și după o perioadă îndelungată petrecută în străinătate.

După masa de prânz, grupul a continuat traseul prin oraș, oprindu-se într-o librărie din Capitală. Aici, vizita a fost una relaxată, fără un scop precis, fiind mai degrabă o ocazie de a răsfoi cărți și de a petrece câteva momente într-un spațiu cultural liniștit, departe de agitația urbană.

Revenirea Iuliei Vântur în România a atras atenția publicului, mai ales în contextul în care artista își desfășoară de mulți ani activitatea în afara țării. Mutarea sa în India a reprezentat un pas important în carieră și în viața personală, aceasta fiind stabilită acolo împreună cu partenerul său, actorul Salman Khan.

Citește și: Iulia Vântur, la o nuntă de vis în Maldive. Ținută specială aleasă de iubita lui Salman Khan

Citește și: Iulia Vântur, declarații surprinzătoare: ”Sunt în căutare”. Ce face acum în India, de fapt