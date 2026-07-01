Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării: „Nu este simplu pentru niciunul dintre ei!”

Carmen de la Sălciua a făcut primele declarații pentru CANCAN.RO după ce Ileana Sterp a anunțat că divorțează de Daniel Aloman. Artista a mărturisit că a primit cu tristețe vestea și spune că îi pare rău pentru perioada dificilă prin care trece sora fostului ei soț. Mai mult, cântăreața i-a transmis un mesaj de încurajare și a dezvăluit că, pe vremea când încă făcea parte din familia Sterp, nu observase semne care să anunțe o astfel de despărțire.

Ileana Sterp și Daniel Aloman au fost căsătoriți timp de 7 ani și au împreună doi copii, o fetiță pe nume Carla, și un băiețel, Damir. Aceștia formau unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă. Primele zvonuri legate de divorț au apărut în urmă cu câteva luni, când Ileana a anunțat că s-a mutat lângă casa mamei sale împreună cu cei doi copii, însă fără Daniel. Deși, sora lui Culiță a vorbit la începutul anului despre relația pe care o are cu soțul ei, aceasta a preferat să nu dezvăluie nimic pânâ la momentul acesta. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Carmen de la Sălciua a făcut primele declarații după ce fosta cumnată a anunțat divorțul

Vestea divorțului a șocat pe toți cei care îi cunoșteau, inclusiv pe fosta cumnată a Ilenei, Carmen de la Sălciua. Întrebată despre divorțul Ilenei Sterp, artista a spus că nu cunoaște motivele care au dus la despărțire și nici nu vrea să facă presupuneri. Artista susține că nu a mai păstrat legătura cu fosta familie, însă spune că îi dorește Ilenei puterea de a trece peste această perioadă, mai ales că la mijloc sunt și doi copii.

Îmi pare rău de perioada prin care trece și le doresc multă putere amândurora, pentru că e greu să treci prin experiența unui divorț, dar cu siguranță va fi bine până într-un final. Chiar nu știu care sunt motivele, pentru că atunci când făceam parte din familia lor, eu îi vedeam bine. Adică ei erau foarte bine. Eu cu Culiță ne-am despărțit chiar după nunta lui Leana. Nu știu ce s-a întâmplat în familia lor, n-am de unde să știu. Dar vă dați seama, este neplăcut, pentru că nu dorești răul nimănui Le doresc multă putere să treacă peste toate încercările.. sunt și copii la mijloc, nu este simplu pentru niciunul dintre ei! Noi nu am mai păstrat legătura, ne-am întâlnit de două ori în toți anii aceștia la evenimente. Ne-am salutat. Eu nu am nimic cu ele. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt deja vindecate. Doar nu am avut nimic de împărțit cu ele. Până la urmă, prolema mea nu a fost cu ele. Era normal să țină cu fratele lor, am înțeles!

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