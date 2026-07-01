Acasă » Exclusiv » Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării: „Nu este simplu pentru niciunul dintre ei!”

Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării: „Nu este simplu pentru niciunul dintre ei!”

De: Carmen Gone 01/07/2026 | 14:00
Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării: „Nu este simplu pentru niciunul dintre ei!”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Carmen de la Sălciua a făcut primele declarații pentru CANCAN.RO după ce Ileana Sterp a anunțat că divorțează de Daniel Aloman. Artista a mărturisit că a primit cu tristețe vestea și spune că îi pare rău pentru perioada dificilă prin care trece sora fostului ei soț. Mai mult, cântăreața i-a transmis un mesaj de încurajare și a dezvăluit că, pe vremea când încă făcea parte din familia Sterp, nu observase semne care să anunțe o astfel de despărțire.

Ileana Sterp și Daniel Aloman au fost căsătoriți timp de 7 ani și au împreună doi copii, o fetiță pe nume Carla, și un băiețel, Damir. Aceștia formau unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă. Primele zvonuri legate de divorț au apărut în urmă cu câteva luni, când Ileana a anunțat că s-a mutat lângă casa mamei sale împreună cu cei doi copii, însă fără Daniel. Deși, sora lui Culiță a vorbit la începutul anului despre relația pe care o are cu soțul ei, aceasta a preferat să nu dezvăluie nimic pânâ la momentul acesta. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Ileana Sterp şi Daniel Aloman au divorțat / Sursa foto Social media
Ileana Sterp şi Daniel Aloman au divorțat / Sursa foto Social media

Carmen de la Sălciua a făcut primele declarații după ce fosta cumnată a anunțat divorțul

Vestea divorțului a șocat pe toți cei care îi cunoșteau, inclusiv pe fosta cumnată a Ilenei, Carmen de la Sălciua. Întrebată despre divorțul Ilenei Sterp, artista a spus că nu cunoaște motivele care au dus la despărțire și nici nu vrea să facă presupuneri. Artista susține că nu a mai păstrat legătura cu fosta familie, însă spune că îi dorește Ilenei puterea de a trece peste această perioadă, mai ales că la mijloc sunt și doi copii.

Îmi pare rău de perioada prin care trece și le doresc multă putere amândurora, pentru că e greu să treci prin experiența unui divorț, dar cu siguranță va fi bine până într-un final. Chiar nu știu care sunt motivele, pentru că atunci când făceam parte din familia lor, eu îi vedeam bine. Adică ei erau foarte bine. Eu cu Culiță ne-am despărțit chiar după nunta lui Leana. Nu știu ce s-a întâmplat în familia lor, n-am de unde să știu. Dar vă dați seama, este neplăcut, pentru că nu dorești răul nimănui Le doresc multă putere să treacă peste toate încercările.. sunt și copii la mijloc, nu este simplu pentru niciunul dintre ei!

Noi nu am mai păstrat legătura, ne-am întâlnit de două ori în toți anii aceștia la evenimente. Ne-am salutat. Eu nu am nimic cu ele. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt deja vindecate. Doar nu am avut nimic de împărțit cu ele. Până la urmă, prolema mea nu a fost cu ele. Era normal să țină cu fratele lor, am înțeles!

VEZI ȘI: Cum arată casa în casa locuiește Ileana Sterp după divorțul de Daniel? S-a mutat din penthouse

CITEȘTE ȘI: Ileana Sterp, pusă la zid după ce a anunțat divorțul de Daniel: “Trebuia să te concentrezi pe familie, nu pe faimă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”
Exclusiv
Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”
A venit vara, Alice Peneacă își etalează formele pe plajă în Mamaia! Dragoș Caliminte are toate motivele să fie un bărbat fericit
Exclusiv
A venit vara, Alice Peneacă își etalează formele pe plajă în Mamaia! Dragoș Caliminte are toate motivele să…
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Mediafax
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de...
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Gandul.ro
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul...
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Digi24
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere alegeri anticipate
Mediafax
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere...
Parteneri
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lucian Viziru, despre scenele de amor cu Nicoleta Luciu: „Nu exagerez deloc!”
Click.ro
Lucian Viziru, despre scenele de amor cu Nicoleta Luciu: „Nu exagerez deloc!”
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Digi 24
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce asigurare plătește pagubele
Promotor.ro
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
go4it.ro
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Gandul.ro
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare în funcții...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Apariție neașteptată la volan! Unde s-a dus Ramona Olaru îmbrăcată în costum de baie
Apariție neașteptată la volan! Unde s-a dus Ramona Olaru îmbrăcată în costum de baie
Calculator pensii 2026 | Cum afli cu exactitate ce bani ai acumulat la pensie până azi?
Calculator pensii 2026 | Cum afli cu exactitate ce bani ai acumulat la pensie până azi?
BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?
BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?
Ce a spus Daniel Aloman când Ileana Sterp s-a mutat de acasă? A recunoscut problemele din căsnicie
Ce a spus Daniel Aloman când Ileana Sterp s-a mutat de acasă? A recunoscut problemele din căsnicie
Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani
Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani
Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată ...
Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”
Vezi toate știrile