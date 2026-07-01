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Cum arată casa în care locuiește Ileana Sterp după divorțul de Daniel? S-a mutat din penthouse

De: Irina Vlad 01/07/2026 | 14:11
Cum arată casa în care locuiește Ileana Sterp după divorțul de Daniel? S-a mutat din penthouse
Cum arată casa în casa locuiește Ileana Sterp după divorțul de Daniel? S-a mutat din penthouse/ sursă foto: social media
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După luni întregi de incertitudini, Ileana Sterp a confirmat divorțul de Daniel Aloman. Sora lui Culiță Sterp a plecat din penthouse-ul din Sebeș și s-a mutat în satul natal, lângă casa mamei Geta. 

Miercuri, 1 iulie, Ileana Sterp a confirmat divorțul de Daniel Aloman. Cei doi au format un cuplu de 7 ani și au împreună doi copii, o fetiță și un băiat. Primele zvonuri despre separare au apărut în luna martie 2026, când fanii au observat schimbări în rutina zilnică a influenceriței. La vremea respectivă, ea a recunoscut public faptul că au existat mai multe momente delicate în căsnicia sa, însă a negat orice fel de zvon în legătură cu o posibilă ruptură.

„Nu m-am despărțit de soțul meu, suntem în continuare o familie. El vine doar în weekend acasă, pentru că așa este job-ul lui, este mai mult în deplasare. Într-adevăr, am avut niște momente mai grele, dar nu nici vorbă despre divorț„, ne-a mai dezvăluit sora lui Culiță Sterp.

Unde s-a mutat Ileana Sterp după divorțul de Daniel Aloman

Coincidență sau nu, în aceeași perioadă în care au apărut primele zvonuri despre divorț, Ileana Sterp a cumpărat o casă bătrânească la țară situată lângă casa mamei sale. Ea a povestit că în copilărie obișnuia să meargă în vizită la vecinii ei care locuiau în acea casă. După moartea lor, locuința a rămas abandonată, iar ea a decis să o cumpere, să înceapă renovările și să o transforme într-o pensiune.

„O casă-un vis. Eram mică atunci când intram în această încăpere (modificată între timp de noi) ca să mănânc o pancovă de la tanti Vuca, vecina noastră. Soțul dânsei, Angheluț era un om mai rece și nu se întâmpla des să intru în curte, dar ne vedeam zilnic la poartă.

S-au stins din viață acum mulți ani, iar casa a rămas goală. Acum este casa mea, cine ar fi crezut? Am început reabilitarea și suntem în plin șantier, urmează să finalizăm fațada și interioarele, apoi trecem la mobilier”, anunța Ileana Sterp, în urmă cu ceva timp.

După finalizarea renovărilor, Ileana a renunțat la proiectul în care ar fi trebuit să transforme locuința în pensiune și s-a mutat acolo alături de copii ei, însă fără Daniel Aloman. Chiar și în aceste condiții, ea a negat zvonurile potrivit cărora s-a mutat acolo din cauza neînțelegerilor cu soțul ei.

„Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei.”, spunea Ileana Sterp în luna martie.

La 4 luni distanță, se pare că în spatele tuturor zvonurilor a existat un sâmbure de adevăr. Miercuri, 1 iulie, Ileana a confirmat public divorțul de Daniel Aloman.

În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a scris Ileana Sterp pe o rețea de socializare.

Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării: „Nu este simplu pentru niciunul dintre ei!”

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