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Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 13:28
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
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Ultima apariție a Ilenei Sterp alături de Daniel Aloman a lăsat o mulțime de semne de întrebare în rândul fanilor, care au mirosit imediat că ceva nu este în regulă în căsnicia lor! Zvonurile care au circulat intens în ultima perioadă s-au adeverit: sora lui Culiță Sterp și tatăl copiilor ei au decis să pună punct mariajului și să meargă pe drumuri separate.

Sora lui Culiță Sterp și-a pus fanii pe gânduri după ce s-a mutat din căminul conjugal direct în casa Mamei Geta, luându-și cei doi copii și lăsându-și partenerul în urmă.

Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel

Asta nu este tot! Recent, Ileana a pus bazele unui important eveniment cu scop caritabil, însă marea surpriză a fost absența totală a lui Daniel Aloman. Bărbatul nu a fost de găsit la acțiunea soției sale, confirmând bănuielile că între ei s-a instalat o distanțare iremediabilă și că aparițiile lor comune au devenit doar o amintire.

Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea

Dacă dăm timpul înapoi, ultima apariție oficială a celor doi în formulă completă a avut loc în luna aprilie, cu ocazia sărbătorilor pascale. Atunci, sora lui Culiță Sterp a urcat pe contul ei de Instagram imagini video în care zâmbea alături de tatăl micuților ei, într-un cadru extins, din care nu au lipsit frații și cumnatele sale.

Înainte de acest moment, Daniel a fost văzut la petrecerea aniversară a Mamei Geta. Atunci, el a asistat la momentul în care soacra sa a primit o mașină în dar de la copii și a ținut să îi transmită o urare plină de umor, care acum capătă o altă semnificație.

„Multă sănătate, fericire, șnur la gură câteodată!”, a spus Daniel Aloman.

A anunțat că divorțează

Sătulă de avalanșa de mesaje și speculații din mediul online, sora artistului a decis să pună capăt tuturor scenariilor. Ea a recunoscut că povestea lor de dragoste a ajuns la final de drum, cerându-le totodată urmăritorilor să nu insiste cu detalii intime în această perioadă delicată.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a mai spus sora lui Culiță Sterp.

VEZI ȘI: Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
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