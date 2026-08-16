Acasă » Știri » Mihail Pautov avertizează: Semnul care apare dimineața și poate indica artrita reumatoidă

Mihail Pautov avertizează: Semnul care apare dimineața și poate indica artrita reumatoidă

De: Paul Hangerli 16/08/2026 | 05:40
Mihail Pautov avertizează: Semnul care apare dimineața și poate indica artrita reumatoidă
Semnele artritei reumatoide, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Amorțeala și înțepenirea degetelor dimineața pot părea probleme banale, puse adesea pe seama oboselii sau a înaintării în vârstă. Medicul Mihail Pautov atrage însă atenția că, atunci când aceste manifestări persistă, ele pot fi semne ale artritei reumatoide, o boală autoimună în care diagnosticul și începerea tratamentului cât mai devreme pot face o diferență importantă pentru evoluția bolii.

Amorțeala degetelor dimineața nu trebuie ignorată

Unul dintre primele lucruri asupra cărora atrage atenția medicul Mihail Pautov este ceea ce se întâmplă cu mâinile dimineața. Dacă degetele sunt amorțite sau înțepenite după trezire și problema persistă mai mult de o oră, nu ar trebui să presupunem automat că este vorba despre vârstă, oboseală sau faptul că am dormit într-o poziție nepotrivită.

În cazul artritei reumatoide, timpul este important. Pautov vorbește despre o perioadă de aproximativ 12 săptămâni în care intervenția medicală timpurie poate crește șansele de a controla boala și de a preveni afectarea articulațiilor.

„Dacă îți amorțesc degetele dimineața și amorțeala asta ține mai mult decât o oră, e posibil să nu fie de la vârstă sau de la oboseală. E posibil să fie de la artrita reumatoidă și e foarte important să acționezi rapid, pentru că ai o fereastră de oportunitate de 12 săptămâni în care boala poate fi tratată și poate să intre în remisie fără să-ți afecteze articulațiile.”

De ce este important ca boala să fie descoperită cât mai repede

Problema artritei reumatoide este că inflamația persistentă poate produce, în timp, leziuni la nivelul articulațiilor. Tocmai de aceea, simptomele care persistă nu ar trebui lăsate luni întregi fără o evaluare medicală.

Pautov explică faptul că, odată ce apar anumite modificări structurale ale articulațiilor, acestea pot deveni ireversibile. Mesajul său este, așadar, unul simplu: cu cât există mai devreme un diagnostic și un tratament potrivit, cu atât cresc șansele ca articulațiile să fie protejate.

„Dacă trec mai mult de 3-4 luni, atunci ce se pierde din articulații, deja rămâne pierdut.”

Artrita reumatoidă nu înseamnă „uzura” articulațiilor

O confuzie frecventă este aceea dintre artrita reumatoidă și problemele articulare asociate uzurii. Artrita reumatoidă are însă un mecanism diferit: este o afecțiune autoimună. Sistemul imunitar, care în mod normal ne apără organismul, ajunge să atace țesuturile de la nivelul articulațiilor și să provoace inflamație.

Din acest motiv, artrita reumatoidă nu este exclusiv o problemă a persoanelor în vârstă. Boala poate apărea și la persoane tinere, iar simptomele nu ar trebui ignorate doar pentru că pacientul consideră că este „prea tânăr” pentru a avea probleme articulare.

„Și atenție, artrita reumatoidă nu este o boală prin care articulația este afectată prin uzură. Este de fapt o boală autoimună în care imunitatea ta atacă articulația și poate să apară și la vârstă tânără.”

Unguentele și odihna nu rezolvă cauza bolii

Atunci când apar dureri, înțepenire sau disconfort la nivelul mâinilor și picioarelor, tentația poate fi să așteptăm să treacă sau să apelăm la soluții pentru calmarea temporară a simptomelor. În artrita reumatoidă este însă necesară evaluarea medicală și, atunci când diagnosticul este confirmat, un tratament specific stabilit de medic.

Pautov subliniază tocmai această diferență dintre simpla calmare a unei dureri și tratarea unei boli autoimune.

„Și nu trece cu unguent, nu trece cu pastile, nu trece cu odihnă.”

Semnele care pot ridica un semnal de alarmă

Înțepenirea de dimineață este unul dintre simptomele asupra cărora medicul atrage atenția, mai ales dacă durează mai mult de o oră. Un alt indiciu îl reprezintă articulațiile umflate și calde, în special atunci când manifestările apar simetric, adică la ambele mâini sau la ambele picioare.

Pe lângă problemele articulare, artrita reumatoidă se poate manifesta și printr-o stare generală de oboseală care nu pare să aibă o explicație evidentă. Asocierea acestor simptome este un motiv pentru o evaluare medicală, fără ca prezența lor să însemne automat că o persoană are artrită reumatoidă.

„Semnele la care trebuie să fii atent sunt următoarele: înțepeneala de dimineață (durează mai bine de o oră), articulații umflate și calde, simetric pe ambele mâini sau picioare, o oboseală pe care nu ți-o explici.”

CITEȘTE ȘI: Cum a reușit Mihail Pautov să slăbească 10 kg. Analizele arătau că are prediabet

 Este sau nu nesănătos aerul condiționat? „Medicool” Mihail Pautov demontează mitul AC-ului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prognoza meteo azi, 16 august 2026. România se încălzește din nou. Temperaturi de până la 35 de grade duminică
Știri
Prognoza meteo azi, 16 august 2026. România se încălzește din nou. Temperaturi de până la 35 de grade…
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează că ar putea face mai mult rău decât bine
Știri
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează că ar putea face mai…
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Mediafax
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Ștefan Popescu: Absența unui om
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Absența unui om
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
O escortă din Rusia este acuzată că ar fi provocat atentatul din Sevastopol, care a dus la moartea comandantului trădător ucrainean
Adevarul
O escortă din Rusia este acuzată că ar fi provocat atentatul din Sevastopol,...
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
Digi24
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul...
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
Click.ro
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută...
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Ștefan Popescu: Absența unui om
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Absența unui om
Tags:
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 16 august 2026. Zodia care poate da lovitura, dacă nu se lasă orbită de câștigul ...
Horoscop chinezesc azi, 16 august 2026. Zodia care poate da lovitura, dacă nu se lasă orbită de câștigul de la final
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a ...
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Prognoza meteo azi, 16 august 2026. România se încălzește din nou. Temperaturi de până la 35 de ...
Prognoza meteo azi, 16 august 2026. România se încălzește din nou. Temperaturi de până la 35 de grade duminică
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează ...
Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează că ar putea face mai mult rău decât bine
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la ...
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Sarcina cu doi copii a fost ținută secretă până la naștere
O Dacia 1300 din 1981, scoasă la vânzare în Germania. Prețul cerut este surprinzător
O Dacia 1300 din 1981, scoasă la vânzare în Germania. Prețul cerut este surprinzător
Vezi toate știrile