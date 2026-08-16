Mihail Pautov avertizează: Semnul care apare dimineața și poate indica artrita reumatoidă

Amorțeala și înțepenirea degetelor dimineața pot părea probleme banale, puse adesea pe seama oboselii sau a înaintării în vârstă. Medicul Mihail Pautov atrage însă atenția că, atunci când aceste manifestări persistă, ele pot fi semne ale artritei reumatoide, o boală autoimună în care diagnosticul și începerea tratamentului cât mai devreme pot face o diferență importantă pentru evoluția bolii.

Amorțeala degetelor dimineața nu trebuie ignorată

Unul dintre primele lucruri asupra cărora atrage atenția medicul Mihail Pautov este ceea ce se întâmplă cu mâinile dimineața. Dacă degetele sunt amorțite sau înțepenite după trezire și problema persistă mai mult de o oră, nu ar trebui să presupunem automat că este vorba despre vârstă, oboseală sau faptul că am dormit într-o poziție nepotrivită.

În cazul artritei reumatoide, timpul este important. Pautov vorbește despre o perioadă de aproximativ 12 săptămâni în care intervenția medicală timpurie poate crește șansele de a controla boala și de a preveni afectarea articulațiilor.

„Dacă îți amorțesc degetele dimineața și amorțeala asta ține mai mult decât o oră, e posibil să nu fie de la vârstă sau de la oboseală. E posibil să fie de la artrita reumatoidă și e foarte important să acționezi rapid, pentru că ai o fereastră de oportunitate de 12 săptămâni în care boala poate fi tratată și poate să intre în remisie fără să-ți afecteze articulațiile.”

De ce este important ca boala să fie descoperită cât mai repede

Problema artritei reumatoide este că inflamația persistentă poate produce, în timp, leziuni la nivelul articulațiilor. Tocmai de aceea, simptomele care persistă nu ar trebui lăsate luni întregi fără o evaluare medicală.

Pautov explică faptul că, odată ce apar anumite modificări structurale ale articulațiilor, acestea pot deveni ireversibile. Mesajul său este, așadar, unul simplu: cu cât există mai devreme un diagnostic și un tratament potrivit, cu atât cresc șansele ca articulațiile să fie protejate.

„Dacă trec mai mult de 3-4 luni, atunci ce se pierde din articulații, deja rămâne pierdut.”

Artrita reumatoidă nu înseamnă „uzura” articulațiilor

O confuzie frecventă este aceea dintre artrita reumatoidă și problemele articulare asociate uzurii. Artrita reumatoidă are însă un mecanism diferit: este o afecțiune autoimună. Sistemul imunitar, care în mod normal ne apără organismul, ajunge să atace țesuturile de la nivelul articulațiilor și să provoace inflamație.

Din acest motiv, artrita reumatoidă nu este exclusiv o problemă a persoanelor în vârstă. Boala poate apărea și la persoane tinere, iar simptomele nu ar trebui ignorate doar pentru că pacientul consideră că este „prea tânăr” pentru a avea probleme articulare.

„Și atenție, artrita reumatoidă nu este o boală prin care articulația este afectată prin uzură. Este de fapt o boală autoimună în care imunitatea ta atacă articulația și poate să apară și la vârstă tânără.”

Unguentele și odihna nu rezolvă cauza bolii

Atunci când apar dureri, înțepenire sau disconfort la nivelul mâinilor și picioarelor, tentația poate fi să așteptăm să treacă sau să apelăm la soluții pentru calmarea temporară a simptomelor. În artrita reumatoidă este însă necesară evaluarea medicală și, atunci când diagnosticul este confirmat, un tratament specific stabilit de medic.

Pautov subliniază tocmai această diferență dintre simpla calmare a unei dureri și tratarea unei boli autoimune.

„Și nu trece cu unguent, nu trece cu pastile, nu trece cu odihnă.”

Semnele care pot ridica un semnal de alarmă

Înțepenirea de dimineață este unul dintre simptomele asupra cărora medicul atrage atenția, mai ales dacă durează mai mult de o oră. Un alt indiciu îl reprezintă articulațiile umflate și calde, în special atunci când manifestările apar simetric, adică la ambele mâini sau la ambele picioare.

Pe lângă problemele articulare, artrita reumatoidă se poate manifesta și printr-o stare generală de oboseală care nu pare să aibă o explicație evidentă. Asocierea acestor simptome este un motiv pentru o evaluare medicală, fără ca prezența lor să însemne automat că o persoană are artrită reumatoidă.

„Semnele la care trebuie să fii atent sunt următoarele: înțepeneala de dimineață (durează mai bine de o oră), articulații umflate și calde, simetric pe ambele mâini sau picioare, o oboseală pe care nu ți-o explici.”

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