Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT

Dacă există seri în care distracția începe elegant, cu pahare ridicate și ținute atent alese, la Loft lucrurile par să fi evoluat, la un moment dat, într-o direcție ceva mai… liberă. Imaginile verii surprinse de CANCAN.RO după party-ul sălbatic sunt dovada că, atunci când licoarea lui Bachus își face prea bine treaba, coordonarea poate deveni brusc un concept abstract. Avem imagini de neratat!

Petrecăreții au dat tot ce au avut mai bun pe ringul de dans, dar, după câteva pahare bune, se pare că adevărata distracție s-a mutat în parcare. Și nu oricum, ci cu tot cu momente care te fac să te întrebi dacă mai vorbim despre o ieșire în oraș sau despre o probă neoficială de echilibristică. Pe care, vă spunem sincer, nu preaa au trecut-o! Dacă nu ne credeți pe cuvânt, priviți imaginile! Sunt de-a dreptul…fascinante!

Adevărata distracție a fost în parcare la Loft

Unii dintre petrecăreți au ajuns să aibă nevoie de puțin sprijin. Moral, cu siguranță, dar mai ales fizic. Iar când picioarele au început să aibă propriile planuri, gardul s-a dovedit a fi cel mai bun și mai loial prieten. A stat acolo, neclintit, gata să ofere o mână de ajutor celor cărora le cam dispăruse stabilitatea din peisaj.

Alții au avut o idee și mai spectaculoasă. Dacă tot au ajuns în parcare, de ce să nu se apuce de lustruit mașinile? Nu știm dacă era vorba despre o pasiune mai veche pentru detailing auto sau dacă, pur și simplu, coordonarea era deja în concediu, certr este că mașinile au primit toată atenția petrecăreților. Un gest de generozitate, am putea spune, mai ales că nimeni nu le ceruse să le facă lună. Ce să mai, la Loft nu s-a lăsat cu plictiseală! Petrecăreții s-au dezlănțuit, paharele au fost golite cu simț de răspundere, iar când licoarea lui Bachus și-a spus ultimul cuvânt, coordonarea a decis să plece acasă înaintea lor.

Sperăm, totuși, că după acest maraton al distracției, fiecare a ajuns cu bine acasă. Cât despre dimineața de după… ei bine, să spunem doar că este posibil ca durerea de cap să fi venit la pachet cu amintiri ceva mai neclare despre seara precedentă. Dar, până la urmă, ce vară ar mai fi asta fără câteva povești de spus la cafea?

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