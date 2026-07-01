Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”

Ileana Sterp și Daniel Aloman au divorțat după 7 ani de căsnicie. Sora lui Culiță Sterp a confirmat zvonurile din ultima perioadă despre separarea de soțul ei.

Primele zvonuri legate de divorțul dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut în urmă cu doar câteva luni, când sora lui Culiță Sterp s-a mutat lângă casa mamei sale împreună cu cei doi copii, însă fără soțul ei. Fanii au observat imediat schimbarea, alimentând și mai mult speculațiile privind o posibilă separare.

Ileana Sterp și Daniel Aloman au divorțat

La începutul acestui an, Ileana a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soțul ei, recunoscând că lucrurile nu sunt tocmai roz în căsnicia lor. În ciuda tuturor zvonurilor, sora lui Culiță Sterp a preferat să nu dea curs gurilor rele. Cu toate acestea, semnele au continuat să fie vizibile. De câteva luni, Ileana a plecat din penthouse-ul din Sebeș, la casa de la țară, pe care a cumpărat-o inițial să o transforme în pensiune.

„Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei.”, spunea Ileana Sterp în luna martie.

La 4 luni de când a dezmințit zvonurile unui posibil divorț, Ileana Sterp a confirmat separarea de Daniel Aloman.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a scris Ileana Sterp pe o rețea de socializare.

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