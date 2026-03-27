Primul mesaj al lui Daniel Aloman, după ce Ileana Sterp a vorbi despre divorț

Ileana Sterp și Daniel Aloman au fost foarte discreți în ultimul timp, mai ales după ce s-a speculat că ar fi divorțat. Recent cei doi au fost văzuți împreună și nu oricum! Aceștia s-au postat pe rețelele de socializare și au avut o discuție captivantă.

După ce s-a zvonit că Ileana Sterp și Daniel Aloman ar fi divorțat, Ileana a vorbit despre asta și a dat câteva detalii. Aceasta a negat divorțul, ba mai mult a explicat că au lipsit din mediul online pentru că s-a întors în satul natal pentru a lucra la o idee de afacere gastronomică.

Cele povestite de ea prind acum mai mult contur, pentru că cei doi au apărut pentru prima dată împreună, după presupunerile oamenilor cu privire la separare. Ei s-au postat pe rețelele de socializare cum tânăra își exprimă iubirea față de mama Geta și îi urează gânduri bune pentru aniversare. Pe lângă asta, un dialog interesant între cei trei a avut loc.

Ileana Sterp și Daniel Aloman împreună la mama Geta

Cuplul pare mai fericit ca niciodată. Cei doi au avut prima apariție după ce Ileana Sterp a vorbit despre divorț și a negat vehement despărțirea. Aceștia se află în satul natal al tinerei, alături de familie. Ei au făcut public pe rețelele de socializare un moment impresionant. Au filmat atunci când Ileana îi transmitea mamei Geta numai complimente și cuvinte frumoase. Chiar în acea clipă, soțul ei, Daniel Aloman a adăugat un comentariu cu o notă de amuzament, spunându-i că ar fi bine uneori să vorbească mai puțin. De asemenea, mama Geta i-a oferit bărbatului un răspuns pe măsură.

Ileana Sterp: Să ai toată viața zâmbetul ăsta larg pe față, pe care îl ai și astăzi. Să știi că o să fim toată viața lângă tine, și tu lângă noi, și Doamne ajută să fim sănătoși! Mama Geta: Vecina mea scumpă și fata mea dragă, care nu m-a lăsat să stau singură. Daniel Aloman: Multă sănătate, fericire, șnur la gură câteodată! Mama Geta: Aia nu se poate! Daniel Aloman: Am băgat de seamă de vreo 7 ani. Ileana: Fermoar la gură! Mama Geta: Te iubesc, Dani dragă! Te stimez, te respect, dragul mamii! Daniel Aloman: Multă sănătate, fericire! Mama Geta: Vreau să fim în această formulă încă 100 de ani, dacă ne ajută Dumnezeu! Daniel Aloman: Doamne ajută!

VEZI ȘI: Ileana Sterp și Mama Geta, nemulțumite de cadourile primite de la Daniela și Culiță Sterp? Reacția lor spune tot: „La batjocură”

Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu o carte cu povestea vieții mele”