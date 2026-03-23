Acasă » Știri » Ileana Sterp, primele declarații despre divorț! Sora lui Culiță Sterp s-a mutat în satul natal: ”Am avut momente mai grele”

Ileana Sterp, primele declarații despre divorț! Sora lui Culiță Sterp s-a mutat în satul natal: "Am avut momente mai grele"

De: Alina Drăgan 23/03/2026 | 19:01
Ileana Sterp, primele declarații despre divorț! Sora lui Culiță Sterp s-a mutat în satul natal: ”Am avut momente mai grele”
Ileana Sterp, primele declarații despre divorț
În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Ileana Sterp și soțul ei, Daniel Aloman ar fi ajuns la divorț. Cei doi au fost văzuți tot mai rar împreună, iar concluziile au fost trase imediat de unii. Ei bine, acum, Ileana Sterp a vorbit despre ce se întâmplă în mariajul ei. Sora lui Culiță Sterp a făcut primele declarații despre divorț.

Ileana Sterp și Daniel Aloman au devenit soț și soție în anul 2019 și au doi copii împreună. Însă, în ultima perioadă cei doi au fost văzuți tot mai rar împreună, așa că speculațiile despre un posibil divorț au apărut imediat. Mai mult, acestea au fost alimentate și de faptul că Ileana Sterp a părăsit penthouse-ul pe care îl cumpărase în Sebeș și s-a mutat înapoi la sat, în locul natal.

Ileana Sterp, primele declarații despre divorț

În urmă cu doar câțiva ani, Ileana Sterp a cumpărat o casă bătrânească, la sat, aflată chiar lângă casa în care stă mama Geta. Inițial planul era ca această casă să fie transformată în pensiune, însă acum Ileana Sterp a renunțat la plan și s-a mutat acolo alături de cei doi copii ai săi.

Ei bine, pentru că a părăsit penthouse-ul pe care îl cumpărase în Sebeș și pentru că s-a întors lângă familia ei, mulți au presupus că la mijloc ar fi, în fapt, vorba despre o separare de soțul ei.

„Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei.

M-am întors în locul natal, unde mă simt foarte bine și asta contează cel mai mult. Casa nu am făcut-o cu scopul să ne mutăm în ea, voiam să facem un punct gastronomic aici, însă planurile s-au schimbat”, a explicat Ileana Sterp.

Ileana Sterp, primele declarații despre divorț /Foto: Instagram

Iar după ce a lămurit subiectul mutării sale, aceasta a abordat și ideea divorțului. Ileana Sterp a demontat ideea divorțului și a declarat că niciodată nu s-a pus problema unei despărțiri. Sora lui Culiță Sterp a admis că între ea și partenerul ei au existat și momente grele, însă nu s-a gândit niciodată la divorț.

„Nu m-am despărțit de soțul meu. Suntem în continuare o familie. El vine doar în weekend acasă, pentru că așa este job-ul lui, este mai mult în deplasare. Într-adevăr, am avut niște momente mai grele, dar nici vorbă despre divorț”, a mai spus Ileana Sterp.

 

Foto: Instagram



