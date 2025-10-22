Ileana Sterp și-a cumpărat casă fix lângă mama Geta. Primele imagini cu locuința tradițională

Ileana Sterp locuiește într-un panthouse în Seșbeș, însă de ceva timp a început lucrările la ceea ce o să fie noua casă. Pentru a fi mai aproape de mama Geta, aceasta a decis să cumpere o casă bătrânească la țară. A cumpărat chiar locuința unor vecini, pe care îi știa din copilărie, iar acum renovările sunt în toi. Ileana Sterp supraveghează atent șantierul și le-a arătat fanilor progresele făcute.

Recent, sora lui Culiță Sterp a decis să investească într-o casă bătrânească, pe care obișnuia să o viziteze în copilărie. Locuința a aparținut unor vecini ai mamei Geta și a rămas goală după moartea acestora. Ei bine, pentru a fi mai aproape de mama sa, Ileana Sterp a cumpărat casa și a început renovările.

„O casă-un vis. Eram mică atunci când intram în această încăpere (modificată între timp de noi) ca să mănânc o pancovă de la tanti Vuca, vecina noastră. Soțul dânsei, Angheluț era un om mai rece și nu se întâmpla des să intru în curte, dar ne vedeam zilnic la poartă. S-au stins din viață acum mulți ani, iar casa a rămas goală. Acum este casa mea, cine ar fi crezut? Am început reabilitarea și suntem în plin șantier, urmează să finalizăm fațada și interioarele, apoi trecem la mobilier”, anunța Ileana Sterp, în urmă cu ceva timp.

„Sper ca până de Crăciun să facem lucrurile urgente”

Sora lui Culiță Sterp s-a ținut de treabă, iar acum renovările sunt în toi. Aceasta își dorește să păstreze aerul rustic al locuinței, așa că renovările sunt făcute în aceeași notă, cu mobilier masiv, iar lemnul predomină peste tot.

Mare pare din treabă este gata, iar acum atenția se concentrează pe detalii și pe mobilier. Ileana Sterp le-a arătat tuturor cum evoluează lucrările și spune că abia așteaptă să vadă rezultatul. Aceasta își dorește să creeze în casa de la țară un spațiu primitor, în care întreaga familie să se adune și să se reconecteze.

„Îmi doresc să creez un loc unde să ne întâlnim cu voi, oamenii care ne îndrăgesc și ne apreciază. Îmi doresc să mâncăm plăcinte împreună și să stăm seara la povești, să se audă râsete pe stradă cum se auzeau odinioară când eram copii. Lucrul acesta se va întâmpla în curând cu ajutorul Lui Dumnezeu. Sper ca până de Crăciun să facem lucrurile urgente. Acoperișul, ne apucăm și în interior, vedem ce putem face. Nu fuge nimeni după noi, dar mă bucur că am început în forță”, a mai spus Ileana Sterp.

Foto: TikTok