Cum a reacționat mama Geta când a aflat că Daniela Iliescu a născut! A pus mâna pe telefon și...

Este bucurie mare în familia Sterp. Daniela Iliescu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar vestea a fost primită cu multă emoție și entuziasm de cei dragi. Proaspăta mămică a împărtășit fericirea pe rețelele de socializare, unde a primit numeroase mesaje de felicitare. Printre primii care au reacționat s-a numărat și mama Geta. Ce mesaj a transmis aceasta?

Așa cum s-a întâmplat și la prima sarcină, Daniela Iliescu a avut parte de o naștere lipsită de dificultăți, iar atât ea, cât și fetița sunt în stare excelentă. Micuța a primit nota zece din partea medicilor și a adus multă bucurie în viețile părinților.

„Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să am o sarcină așa de ușoară și pentru că am adus pe lume încă o minune sănătoasă! La fel de repede și ușor ca pe fratele ei. Și îți mai mulțumesc pentru că am cel mai bun tată pentru copii.”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.