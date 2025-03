Ce norocoasă e Daniela Iliescu! Cum a născut al doilea copil cu Culiță Sterp: „Doamne, îți mulțumesc pentru că...”

Familia lui Culiță Sterp trăiește momente de neuitat! Daniela Iliescu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar totul a decurs rapid și fără complicații. Proaspăta mămică a avut parte de o naștere ușoară, iar fericirea din familia lor este de nedescris.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp se bucură de unul dintre cele mai speciale momente din viața lor. Artistul a împărtășit deja cu fanii prima fotografie de familie după nașterea fetiței, în care apare alături de partenera sa, fiul lor, Milan, și nou-născuta. Imaginea plină de emoție a devenit rapid virală, adunând mii de aprecieri și mesaje de felicitare din partea admiratorilor.

Daniela Iliescu a născut fără complicații

Venirea pe lume a celui de-al doilea copil a fost un eveniment așteptat cu nerăbdare de cei doi părinți, care își doreau să își mărească familia. Întâmplarea a făcut ca momentul să se potrivească perfect cu programul lui Culiță Sterp, care s-a aflat alături de partenera sa în clipele decisive.

„Să vă mai spun și că, așa de tare ne-am dorit să nu fie peste weekend să îl prindă pe tati la cântat și fix când a aterizat în Cluj au început contracțiile?

Doamne…”, a transmis Daniela pe Instagram.

După experiența fără probleme a primei sarcini, Daniela Iliescu s-a bucurat și de această dată de o naștere lipsită de dificultăți. Recuperarea a început imediat, iar atât mama, cât și fetița sunt în stare excelentă.

Momentul a fost marcat printr-o fotografie emoționantă, în care artistul apare alături de Daniela, fiul lor, Milan, și nou-născuta. Imaginea a adunat rapid mii de aprecieri din partea fanilor, care au transmis mesaje de felicitare și gânduri bune.

„Doamne, îți mulțumesc pentru ca m-ai ajutat să am o sarcină aşa de uşoară şi pentru ca am adus pe lume încă o minune sănătoasă La fel de repede şi uşor ca pe fratele ei

Şi îți mai mulțumesc pentru ca am cel mai bun tată pentru copii”, a mai spus Daniela.

Împlinit pe plan personal, artistul radiază de fericire și se declară recunoscător pentru familia sa. Noul membru al familiei a venit pe lume exact așa cum și-au dorit părinții, fără complicații, iar evenimentul le-a adus o bucurie imensă. Fericirea din familia lui Culiță Sterp pare că nu se va opri aici. După venirea pe lume a celui de-al doilea copil, artistul privește cu entuziasm spre viitor și își dorește ca familia lor să crească și mai mult.

„Doamne ce fericire ai adus în casa noastră! Doamne ce sentiment… nu ca…pfff e ceva….cuvintele sunt prea mici să exprim ce simt zici ca sunt pe altă lume…

Fetița noastră este foarte exact cum ne-am

imaginat-o! Ce să mai zic, n-am cuvinte.. îţi mulţumesc Doamne, pentru ca mi- ai ascultat rugăciunile”, a mai transmis și Culiță Sterp pe social media.

Citește și: DANIELA ILIESCU, SOȚIA LUI CULIȚĂ STERP, A NĂSCUT! A DEZVĂLUIT SEXUL BEBELUȘULUI FIX ÎN ZIUA ÎN CARE A DEVENIT MĂMICĂ PENTRU A DOUA OARĂ