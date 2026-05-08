A fost prins criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică

O elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită fără viaţă pe un câmp, la scurt timp după ce familia a anunţat dispariţia ei. Ancheta a fost declanşată rapid, iar principalul suspect este un bărbat de 39 de ani, îngrijitor la ferma unde tânăra efectua practica. Individul fusese eliberat anul trecut, după ce ispăşise o pedeapsă pentru o altă crimă.

Poliţiştii au mobilizat echipe canine, au folosit drone şi un elicopter, iar suspectul a fost dat în consemn la frontieră. Rănit la gleznă în urma unei operaţii recente, acesta nu a reuşit să fugă departe şi a fost găsit după ore de căutări, ascuns pe câmp.

Cum a fost prins bărbatul care ar fi ucis-o pe eleva din Bihor

Bărbatul, condamnat în trecut pentru uciderea unui alt individ, lucra de câteva luni la ferma situată la aproximativ 15 kilometri de Oradea. Acolo îşi desfăşura practica şi Alicia, eleva de 18 ani. O martoră i-ar fi observat împreună cu puţin timp înainte ca fata să dispară, informaţie care a orientat ancheta către el.

Căutările au fost extinse în zona satului Parhida, unde poliţiştii au descins cu câini de urmă şi au survolat terenul cu drone şi elicopter. Trupul fetei a fost descoperit într-un lan de rapiţă, la circa doi kilometri de cea mai apropiată locuinţă. Pe gâtul ei au fost identificate urme de violenţă. Familia susţine că intervenţia autorităţilor a fost prea lentă şi că tânăra ar fi putut fi salvată.

„Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră jumătate a venit ambulanţa SMURD, domne’. După o oră jumătate, vă daţi seama?”, a declarat tatăl vitreg.

Medicii au explicat că, în momentul în care echipajele au ajuns în zonă, fata prezenta leziuni incompatibile cu viaţa.

„Dispeceratul medical a anunţat şi elicopterul Jibou să pornească încolo. Până la urmă s-a decis, deoarece echipajul terestru se apropiase foarte mult, să anuleze misiunea elicopterului. Leziuni complexe, incompatibile cu viaţa. Nu se mai putea face absolut nimic pentru tânără”, a precizat Hadrian Borcea, medic-șef UPU-SMURD Bihor.

Ultimele ore de chin din viaţa Aliciei

Familia este devastată.

„A venit nevasta mea aici, afară, la fetiţă, să-i aducă de mâncare, că făcea practică şi ne-am dat seama că nu e. Familia ne este distrusă”, a mai spus tatăl vitreg.

În ultimele ore înainte de tragedie, Alicia a vorbit prin apel video cu diriginta ei.

„O firmă serioasă, nu am avut nicio problemă cu firma respectivă. De ani de zile colaborăm. Ea a fost singura”, a declarat Enikő Nagy-Máté, directorul liceului unde învăţa tânăra.

Localnicii spun că suspectul părea schimbat după perioada petrecută în închisoare.

„Nu ştiu ce a avut cu ea. Era băiat bun cândva, după ce a făcut puşcărie, ceva s-a schimbat, nu se ştie”, a afirmat un bărbat din zonă.

