Hantavirusul s-a răspândit în 13 țări. Care sunt statele afectate de „boala șobolanilor”

Hantavirus, cunoscut popular și ca „boala șobolanilor”, ar fi ajuns să fie raportată în mai multe țări, după un incident petrecut la bordul unei nave de croazieră, potrivit informațiilor apărute.

Trei cetățeni britanici sunt considerați cazuri suspecte de infectare cu Hantavirus, în urma unei călătorii efectuate la bordul navei de croazieră MV Hondius, care ar fi plecat din Argentina.

Situația a ridicat îngrijorări la nivel internațional, după ce virusul a fost identificat în acest context. Există suspiciuni privind posibile cazuri apărute în mai multe state, ceea ce ar indica o posibilă răspândire extinsă.

Hantavirusul, răspândit în 13 țări

Cazuri suspecte de infectare cu Hantavirus au fost raportate în 13 țări, de pe patru continente, după ce nava de croazieră MV Hondius a plecat din Argentina.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a transmis că doi cetățeni britanici au fost confirmați cu Hantavirus. Un al treilea caz este considerat suspect în cazul unui alt britanic aflat pe insula Tristan da Cunha, în Atlanticul de Sud.

Potrivit informațiilor, pacientul suspect rămâne pe insula izolată. Ceilalți doi pacienți sunt internați în spitale din Țările de Jos și Africa de Sud.

În total, 29 de persoane au părăsit nava de croazieră MV Hondius atunci când aceasta a acostat în Sfânta Elena pe 24 aprilie, printre care și șapte cetățeni britanici. În timpul călătoriei, o femeie olandeză s-a îmbolnăvit și a decedat. Autoritățile au raportat în total trei decese asociate acestui focar.

Printre țările afectate de Hantavirus se numără: Argentina, Africa de Sud, Capul Verde, Singapore, Filipine, Statele Unite, Spania, Regatul Unit, Franța, Olanda, Danemarca, Germania și Elveția.

