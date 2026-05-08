Cristian Lica, antreprenor și fondatorul Muzeului Kitsch-ului Românesc, a murit la 50 de ani

Cristian Lica, antreprenor român și fondator al Muzeului Kitsch-ului Românesc, a murit la vârsta de 50 de ani, în timpul unei călătorii pe care o făcea în jurul lumii. Familia a anunțat decesul printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit apropiaților, Lica se afla la New York, unde ar fi suferit un infarct în noaptea de 7 mai. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

„Vă anunț cu tristețe că ultima călătorie a lui Cristian Lica (tatăl fetelor mele) s‑a sfârșit aseară, la New York. Ne‑a făcut tuturor ultima glumă, de data aceasta macabră: a făcut infarct în somn. Medicii au încercat resuscitarea, dar, din păcate, nu au mai putut face nimic. A plecat în ultima călătorie, călător… Vă voi anunța detalii ulterior. Dumnezeu să‑l odihnească.”, a transmis Laura Vasilescu, fosta sa soție, alături de care avea două fiice.

Fondatorul Muzeului Kitsch-ului Românesc a murit la New York

Anunțul a generat numeroase reacții și mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale, mulți dintre cei care l-au cunoscut exprimându-și șocul și regretul.

Cristian Lica absolvise Academia de Studii Economice din București și devenise cunoscut publicului larg după lansarea Muzeului Kitsch-ului Românesc, un proiect care a atras atenția presei internaționale și care, pentru o perioadă, s-a aflat în topul atracțiilor turistice din Capitală pe TripAdvisor.

La începutul acestui an, Lica pornise într-o nouă inițiativă personală, „Ground the World”, o călătorie în jurul lumii realizată aproape exclusiv cu mijloace de transport terestre. Traseul a început în ianuarie, cu un autobuz spre Istanbul, și a continuat prin Iran, Asia Centrală, China, Asia de Sud-Est, Australia și Statele Unite.

