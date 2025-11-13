Lacrimi pentru Ileana Sterp! Peste cine a dat la judecătorie: „Erau acolo pentru a impune un ordin de restricție împotriva concubinului”

Ileana Sterp a avut parte de o întâmplare neașteptată când a mers la judecătorie. În timp ce aștepta să-și rezolve actele, a întâlnit o mămică care aștepta pentru un ordin de protecție împotriva partenerului ei. Femeia ținea în brațe un băiețel adorabil, iar tristețea din privirea ei i-a atins imediat sufletul. Povestea era una dureroasă și cutremurătoare, căci se dezvăluia o realitate sumbră prin care trecea mămica și copiii ei.

Ileana Sterp a povestit printre lacrimi ce a pățit chiar pe rețelele de socializare. Ea a avut parte de o întâmplare la care nu se aștepta și a dat dovadă de multă empatie, oferind ajutor mămicii care trăia într-o relație abuzivă. Aceasta s-a întâlnit cu o mămică care avea băiețelul în brațe și trebuia să completeze mai multe documente pentru emiterea unui ordin de protecție împotriva partenerului violent.

Lacrimi pentru Ileana Sterp

Ileana Sterp a rămas fără cuvinte când a aflat că aceasta a fost lovită, inclusiv în fața copiilor. Influencerița i-a oferit ajutor mămicii și i-a oferit speranță pentru un viitor mai bun.

„Nu pot să vorbesc, ci doar să scriu.

Am avut treabă la judecătorie și acolo era o mămică cu un băiețel superb în brațe. Erau acolo pentru a impune un ordin de restricție împotriva concubinului ei, respectiv tatăl copilului. I s-au pus câteva întrebări (exemplu: v-a lovit? au existat acte de violenţă în prezenţa copiilor?) și la toate a răspuns afirmativ. Mi-a rupt inima.

Privirea ei era tristă, iar eu auzind pentru ce este acolo, când a ieşit în hol să completeze un formular, am întrebat-o dacă pot să o ajut cu ceva. Mi-a zâmbit și mi-a spus că mă urmărește, apoi ochii i s-au umplut de lacrimi.

Era într-o situație disperata și ar fi urlat, dacă ar fi putut, în timp ce bebelușul se uita la mine cu ochii mari şi negri. I-aş fi luat la mine acasă în acel moment, as fi făcut orice pentru ei, dar am ştiut că trebuie să termine ce a început. Am insistat să stau cu bebe până termină ea de completat, dar a preferat să-l ţină în brațe lângă ea.

Doamne, ce putere ai pus în noi, mamele”, a scris Ileana Sterp pe rețelele de socializare.

La final, i-a cerut și un contact pentru a-i fi alături în perioada următoare, fiindcă nicio femeie nu trebuie să trăiască în frică și neputință.

„I-am cerut numărul de telefon și acum că am ajuns acasă, simt o nevoie disperată să vorbesc cu ea, să o întreb care îi sunt nevoile şi să o ajut. Mai are și alți copii acasă… NIMENI NU MERITĂ SĂ TRĂIASCĂ ÎN FRICĂ, nicio femeie nu are voie să-şi crească copiii în teroare şi violenţă. Lucrurile astea trebuie oprite o dată pentru totdeauna. Vreau să existe LEGI MAI ASPRE împotriva violenței. Am inima frântă….”, a încheiat Ileana Sterp.

