Acasă » Știri » Lacrimi pentru Ileana Sterp! Peste cine a dat la judecătorie: „Erau acolo pentru a impune un ordin de restricție împotriva concubinului”

Lacrimi pentru Ileana Sterp! Peste cine a dat la judecătorie: „Erau acolo pentru a impune un ordin de restricție împotriva concubinului”

De: Andreea Stăncescu 13/11/2025 | 19:02

Ileana Sterp a avut parte de o întâmplare neașteptată când a mers la judecătorie. În timp ce aștepta să-și rezolve actele, a întâlnit o mămică care aștepta pentru un ordin de protecție împotriva partenerului ei. Femeia ținea în brațe un băiețel adorabil, iar tristețea din privirea ei i-a atins imediat sufletul. Povestea era una dureroasă și cutremurătoare, căci se dezvăluia o realitate sumbră prin care trecea mămica și copiii ei.

Ileana Sterp a povestit printre lacrimi ce a pățit chiar pe rețelele de socializare. Ea a avut parte de o întâmplare la care nu se aștepta și a dat dovadă de multă empatie, oferind ajutor mămicii care trăia într-o relație abuzivă. Aceasta s-a întâlnit cu o mămică care avea băiețelul în brațe și trebuia să completeze mai multe documente pentru emiterea unui ordin de protecție împotriva partenerului violent.

Lacrimi pentru Ileana Sterp

Ileana Sterp a rămas fără cuvinte când a aflat că aceasta a fost lovită, inclusiv în fața copiilor. Influencerița i-a oferit ajutor mămicii și i-a oferit speranță pentru un viitor mai bun.

„Nu pot să vorbesc, ci doar să scriu.
Am avut treabă la judecătorie și acolo era o mămică cu un băiețel superb în brațe. Erau acolo pentru a impune un ordin de restricție împotriva concubinului ei, respectiv tatăl copilului. I s-au pus câteva întrebări (exemplu: v-a lovit? au existat acte de violenţă în prezenţa copiilor?) și la toate a răspuns afirmativ. Mi-a rupt inima.
Privirea ei era tristă, iar eu auzind pentru ce este acolo, când a ieşit în hol să completeze un formular, am întrebat-o dacă pot să o ajut cu ceva. Mi-a zâmbit și mi-a spus că mă urmărește, apoi ochii i s-au umplut de lacrimi.
Era într-o situație disperata și ar fi urlat, dacă ar fi putut, în timp ce bebelușul se uita la mine cu ochii mari şi negri. I-aş fi luat la mine acasă în acel moment, as fi făcut orice pentru ei, dar am ştiut că trebuie să termine ce a început. Am insistat să stau cu bebe până termină ea de completat, dar a preferat să-l ţină în brațe lângă ea.
Doamne, ce putere ai pus în noi, mamele”, a scris Ileana Sterp pe rețelele de socializare.

Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

La final, i-a cerut și un contact pentru a-i fi alături în perioada următoare, fiindcă nicio femeie nu trebuie să trăiască în frică și neputință.

„I-am cerut numărul de telefon și acum că am ajuns acasă, simt o nevoie disperată să vorbesc cu ea, să o întreb care îi sunt nevoile şi să o ajut. Mai are și alți copii acasă… NIMENI NU MERITĂ SĂ TRĂIASCĂ ÎN FRICĂ, nicio femeie nu are voie să-şi crească copiii în teroare şi violenţă. Lucrurile astea trebuie oprite o dată pentru totdeauna. Vreau să existe LEGI MAI ASPRE împotriva violenței. Am inima frântă….”, a încheiat Ileana Sterp.

CITEȘTE ȘI: Judecătorii au decis: AREST pentru Amalia Bellantoni și soțul ei. Detalii de ULTIMA ORĂ de la audieri

Răsturnare de situație în cazul exploziei din Dej! Bărbatul ar fi provocat scurgerea de gaze

Tags:
Iți recomandăm
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”
Știri
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că…
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru români
Știri
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru…
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
Click.ro
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan!...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar ...
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru ...
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru români
Horoscop 14 noiembrie 2025. ZODIA care trebuie să aibă mare grijă la sănătate
Horoscop 14 noiembrie 2025. ZODIA care trebuie să aibă mare grijă la sănătate
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce ...
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce s-a descoperit la expertiza medico-legală
Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ...
Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ani. Trecătorii au intervenit imediat!
Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit ...
Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit pentru imagine
Vezi toate știrile
×