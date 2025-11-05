Răsturnare de situație în cazul exploziei din Dej! Bărbatul ar fi provocat scurgerea de gaze

Noi detalii în cazul exploziei din Dej! Anchetatorii au descoperit indicii care pot schimba cu totul situația. Bărbatul de 53 de ani care și-a pierdut viața în urma bubuiturii ar fi provocat singur scurgerea de gaze. Află, în articol, toate detaliile!

O explozie puternică a avut loc în noaptea de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, într-o locuință din Dej. Din nefericire, în casă se afla un bărbat în vârstă de 53 de ani, un fost militar, care a fost găsit fără viață sub dărâmături. Fiica și soția lui se aflau în oraș când a avut loc explozia. Primele date ale anchetei au arătat că nenorocirea s-ar fi produs din cauza unei scurgeri de gaze, iar acum au ieșit la iveală și alte detalii.

Fostul militar din Dej ar fi provocat scurgerea de gaze

Martorii au povestit că locuința a explodat precum o bombă. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât bubuitura s-a auzit de la câțiva kilometri distanță, iar geamurile caselor din apropiere s-au spart.

În urma tragediei, oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, însă se anunță a fi una complicată. Anchetatorii iau în calcul ca bărbatul decedat să fi provocat intenționat scurgerea de gaze.

Specialiștii au ajuns la această ipoteză după ce au găsit desfăcut furtunul care alimenta aragazul, iar diuzele erau înlăturate. Potrivit experților, dacă s-ar fi desprins în urma deflagrației, filetul nu ar fi putut rămâne intact.

De asemenea, conducta de gaze şi instalaţia interioară nu aveau nicio fisură, însă racordul la aragaz era deschis. Martorii au precizat că reprezentanții Delgaz au ajuns într-o oră, dar firma a transmis un comunicat în care se arată că angajații au ajuns de urgență la fața locului. Pericolul era unul foarte mare pentru că focul a fost întreţinut de gazul care ieşea dintr-o ţeavă ruptă.

„O echipă de intervenţii a companiei s-a deplasat de urgenţă la faţa locului şi a luat primele măsuri de siguranţă”, se arată în comunicatul Delgaz Dej.

Explozia a distrus aproape în totalitate locuința, iar un fost militar de 53 de ani și-a pierdut viața, fiind găsit carbonizat. Potrivit informațiilor făcute publice, bărbatul se afla în proces de divorț cu soția lui, asistentă medicală. Primul termen la judecătorie urma să aibă loc luna viitoare.

