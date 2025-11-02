Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important

Un bărbat de 53 de ani din Dej și-a pierdut viața după ce în locuința sa a avut loc o explozie din cauza unor scurgeri de gaze. Bubuitura s-a auzit de la câțiva kilometri, iar casa a fost făcută scrum.

O explozie puternică a avut loc în noaptea de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, într-o locuință din Dej. Din nefericire, în casă se afla un bărbat în vârstă de 53 de ani, un fost militar, care a fost găsit fără viață sub dărâmături. Fiica și soția lui se aflau în oraș când a avut loc explozia. Zona din preajma locuinței a fost împrejmuită de autorități, iar alimentarea cu gaze a fost oprită în zonă.

Explozie puternică într-o locuință din Dej

La fața locului au ajuns de urgență trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât bubuitura s-a auzit de la câțiva kilometri distanță, iar geamurile caselor din apropiere s-au spart.

„Am auzit o bubuitură, am nişte maşini aici în faţă parcate, am crezut că ele au explodat. După ce m-am uitat mai bine am văzut casa dărâmată şi se auzea cum suflă gazul”, povesteşte un martor.

Din primele informații, explozia a fost provocată de o acumulare de gaze. În urma anchetei – care este în desfășurare – oamenii legii vor stabili cu exactitate cauzele care au dus la nenorocire. Locuința a fost distrusă în totalitate. Oamenii legii au descoperit că, în urmă cu doar trei săptămâni, proprietarii locuinței efectuaseră revizia la instalația de gaze și totul părea să fie în regulă.

„Pompierii au efectuat de urgenţă o operațiune de căutare-salvare, în paralel cu stingerea incendiului care a pornit în urma exploziei. Din păcate, a fost găsită o victimă care nu prezenta semne vitale”, spune Paul Olar, ISU Cluj.

