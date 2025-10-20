Primăria Capitalei, anunț de ultimă oră în urma exploziei din Rahova! Ce se va întâmpla cu proprietarii mașinilor distruse

Explozia din Rahova a creat dezastru. Pe lângă victime, numeroși oameni au rămas fără locuințe, iar alții și-au văzut distruse mașinile. Pentru cei din urmă, Primăria Capitalei a venit cu un anunț important. Acțiunile de ridicare a mașinilor avariate au început. Ce se va întâmpla cu acestea și ce ajutor o să primească șoferii păgubiți?

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI). Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată, iar alte au fost rănite. Au fost înregistrate și numeroase pagube.

Ce se va întâmpla cu proprietarii mașinilor distruse în urma exploziei din cartierul Rahova

În urma exploziei din Rahova, 400 de oameni au rămas fără casă. Primăria Capitalei a anunțat că toți cei care au fost afectați o să fie ajutați. De asemenea, sprijiniți o să fie și cei ale căror mașini au fost distruse în urma celor întâmplate.

În acest sens, recent, Primăria Capitalei a anunțat că Administrația Străzilor a început deja ridicarea mașinilor distruse în urma exploziei. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că s-a intrat în faza de coordonare pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate. De asemenea, acesta a precizat că s-au început acțiunile de ridicare a mașinilor avariate, pentru ca perimetrul să fie complet liber.

„Acum începe greul. De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate. Administrația Străzilor a început deja ridicarea autoturismelor avariate, pentru a elibera complet perimetrul și a permite accesul echipelor tehnice în condiții de siguranță”, a transmis Stelian Bujduveanu, pe Facebook.

De asemenea, se au în vedere și măsuri de ajutori pentru șoferii ale căror mașini au fost distruse. Pentru moment, aceștia vor primi un abonament gratuit la transportul public, valabil pe o perioadă de 6 luni. Se vor adopta și alte măsuri de sprijin pentru persoanele afectate.

În ceea ce îi privește pe cei care au rămas fără locuințe și aceștia au primit sprijin. La momentul actual, 78 de persoane sunt cazate în unitățile hoteliere puse la dispoziție de Primăria București. În timp ce alții au ales să locuiască, pentru o perioadă, la rude.

„După încheierea perioadei de urgență, Primăria Municipiului București, împreună cu Primăria Sectorului 5, vor asigura locuințe din fondul disponibil pentru persoanele ale căror apartamente nu mai pot fi locuite. De asemenea, PMB va acoperi costurile chiriei pe perioadă nedeterminată pentru cei care vor avea nevoie de sprijin suplimentar în această etapă”, a mai transmis Primăria Capitalei.

Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, eram întins în pat și am…”

Ce a apărut într-un copac de lângă blocul groazei din Rahova? Trecătorii au fost uimiți