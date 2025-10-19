Ce a apărut într-un copac de lângă blocul groazei din Rahova? Trecătorii au fost uimiți

O explozie devastatoare a avut loc vineri dimineață, 17 octombrie 2025, într-un bloc de opt etaje situat pe Calea Rahovei, în sectorul 5 al Bucureștiului. Deflagrația a afectat etajele 5 și 6, provocând prăbușirea completă a acestora și avariind grav etajele inferioare. În apropierea clădirii a apărut un obiect la care nimeni nu se aștepta. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

În urma incidentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 15 persoana au fost rănite și au fost transportate la spitale. Pompierii au activat planul roșu de intervenție, mobilizând 11 autospeciale și patru unități mobile de terapie intensivă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat amploarea deflagrației, care a fost resimțită ca un cutremur ușor în zonă. Autoritățile au evacuat toți locatarii clădirii și au închis școlile din apropiere ca măsură de precauție.

În apropierea blocului distrus, printre crengile unui copac, se pot observa mai multe obiecte aruncate din apartamentele distruse, mărturie a violenței deflagrației. Printre ele, o icoană a Maicii Domnului pare să rămână neatinsă, parcă vegheată asupra tragediei care a lovit locatarii. Această imagine puternică transmite un simbol al speranței și al protecției în mijlocul pierderii și haosului.

Câți bani vor primi victimele exploziei

Locatarii blocului din Rahova evacuați după explozie vor primi 1.500 de lei de persoană și cazare temporară la hoteluri din București. În plus, Primăria le va oferi, de săptămâna viitoare, trei opțiuni de locuință: chirii pe piața liberă, apartamente oferite de ONG-uri sau din fondul propriu al Primăriei și al primăriilor de sector.

Pe durata în care blocul nu va fi funcțional, locatarii vor beneficia de aceste soluții de cazare, astfel încât să fie asigurată continuitatea traiului lor și să li se ofere sprijin financiar și logistic până când vor putea reveni la locuințele afectate sau vor găsi alternative permanente.

