Acasă » Știri » Strigăt disperat de ajutorare pentru fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în Rahova: ”Cu inima grea, vă spunem…”

Strigăt disperat de ajutorare pentru fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în Rahova: ”Cu inima grea, vă spunem…”

De: Andreea Stăncescu 19/10/2025 | 09:37
Strigăt disperat de ajutorare pentru fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în Rahova: ”Cu inima grea, vă spunem...”
Apel umanitar pentru familia victimei / Sursa foto: Observator

Nenorocirea care a zguduit cartierul Rahova a curmat brutal visele unei tinere familii. Mirela Stanciu, o tânără de doar 24 de ani, însărcinată în șapte luni, și-a pierdut viața în explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, alături de fetița pe care urma să o aducă pe lume în scurt timp. Ceea ce trebuia să fie o perioadă plină de bucurie s-a transformat într-un coșmar. Apropiații ei au lansat un apel umanitar în urma tragediei de vineri dimineață!

Explozia puternică care s-a produsă vineri în cartierul Rahova a făcut multe pagubele. 13 persoane au fost rănite, iar trei au murit, printre care și tânăra însărcinată în vârstă de 24 de ani. Deflagrația a afectat grav zona, geamurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere fiind sparte de suflul exploziei. Printre victime se află și șase copii care au suferit diverse traumatisme.

Sursa foto: Facebook

Apel umanitar pentru familia tinerei care a murit

Mirela Stanciu și iubitul ei urmau să devină părinți pentru prima dată în mai puțin de două luni, când aveau să-și strângă copilul în brațe. Din păcate, tânăra și-a pierdut viața într-un mod tragic și a lăsat în urma ei multă tristețe. Durerea familiei este amplificată de revolta față de modul în care autoritățile au gestionat situația.

În urma exploziei, familia Stanciu a rămas fără locuință, fără bunuri și fără fiica lor iubită. Prietenii și apropiații au inițiat o strângere de fonduri pentru a-i ajuta să treacă peste această încercare cumplită.

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
„Ajutor pentru familia Stanciu – Victimele exploziei din Rahova
Dragi prieteni,
Cu inima grea, vă scriem despre o tragedie care a lovit crunt familia celui mai bun prieten al meu Stanciu Razvan.
În urma exploziei devastatoare din blocul din Rahova, prietenul meu a supraviețuit, însă sora lui – Mirela, în vârstă de doar 24 de ani și însărcinată in 7 luni – și-a pierdut viața.
Mama lor, care era la munca in clipa aceea, este devastata.
A lăsat în urmă o familie distrusă de durere și complet lipsită de sprijin: și-au pierdut sora/ fiica, viitoarea nepoțică și casa în același timp.
Nu mai au nimic. Nici locuință, nici bunuri, doar o durere sfâșietoare și un gol imens.
Pentru a-i ajuta să se ridice măcar puțin din această tragedie, am deschis o strângere de fonduri. Orice ajutor, oricât de mic, este un pas spre a-i sprijini să o ia de la capăt.
Acum au nevoie de sprijinul nostru.
Cont donații (pe numele mamei – Stanciu Ionica, BCR):
RO46RNCB0672128478060002
Orice donație contează. Orice distribuire ajută.
Fiecare gest este o rază de speranță pentru o familie aflată în cea mai grea încercare a vietii”, este mesajul publicat pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: A venit decizia în cazul blocului groazei din Rahova! Va fi sau nu demolat?

Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim…”

Tags:
Iți recomandăm
TABEL | Ce pensie vei primi, în funcție de ce salariu ai acum
Știri
TABEL | Ce pensie vei primi, în funcție de ce salariu ai acum
Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani. Cum suna vocea lui atunci
Știri
Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani. Cum suna vocea lui atunci
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”,...
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt...
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile...
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”,...
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Digi 24
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia...
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală!
kfetele.ro
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful. ”Bijuteria arhitecturală” se află într-un loc de vis din Europa și are dotări spectaculoase: o piscină de 92 mp și un teren de fotbal
Fanatik.ro
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de...
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea o lovitură uriașă în România. Afacerea de sute de milioane de euro în care vrea să investească
Fanatik.ro
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea...
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
Postarea șocantă a Vasilicăi Enache, avocata ucisă de explozia din Rahova. Parcă și-a presimțit sfârșitul: Lumina la care tânjim. Acolo ajungem, suflete frumoase!
Romania TV
Postarea șocantă a Vasilicăi Enache, avocata ucisă de explozia din Rahova. Parcă și-a presimțit sfârșitul:...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Capital.ro
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Mihai Tatulici a explicat ce l-a deranjat cel mai tare la Călin Georgescu
evz.ro
Mihai Tatulici a explicat ce l-a deranjat cel mai tare la Călin Georgescu
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
Gandul.ro
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală...
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
as.ro
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de...
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut...
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să...
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci
Fanatik.ro
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are...
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TABEL | Ce pensie vei primi, în funcție de ce salariu ai acum
TABEL | Ce pensie vei primi, în funcție de ce salariu ai acum
BANCUL ZILEI | „Care este motivul divorțului?”
BANCUL ZILEI | „Care este motivul divorțului?”
Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani. Cum suna vocea lui atunci
Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani. Cum suna vocea lui atunci
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 7 + 7 = 111, mutând un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 7 + 7 = 111, mutând un singur chibrit
O nouă explozie în România! Apartamentul unui pensionar a sărit în aer, deși doar ce făcuse revizia
O nouă explozie în România! Apartamentul unui pensionar a sărit în aer, deși doar ce făcuse revizia
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim…”
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim…”
Vezi toate știrile
×