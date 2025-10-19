Strigăt disperat de ajutorare pentru fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în Rahova: ”Cu inima grea, vă spunem...”

Nenorocirea care a zguduit cartierul Rahova a curmat brutal visele unei tinere familii. Mirela Stanciu, o tânără de doar 24 de ani, însărcinată în șapte luni, și-a pierdut viața în explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, alături de fetița pe care urma să o aducă pe lume în scurt timp. Ceea ce trebuia să fie o perioadă plină de bucurie s-a transformat într-un coșmar. Apropiații ei au lansat un apel umanitar în urma tragediei de vineri dimineață!

Explozia puternică care s-a produsă vineri în cartierul Rahova a făcut multe pagubele. 13 persoane au fost rănite, iar trei au murit, printre care și tânăra însărcinată în vârstă de 24 de ani. Deflagrația a afectat grav zona, geamurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere fiind sparte de suflul exploziei. Printre victime se află și șase copii care au suferit diverse traumatisme.

Apel umanitar pentru familia tinerei care a murit

Mirela Stanciu și iubitul ei urmau să devină părinți pentru prima dată în mai puțin de două luni, când aveau să-și strângă copilul în brațe. Din păcate, tânăra și-a pierdut viața într-un mod tragic și a lăsat în urma ei multă tristețe. Durerea familiei este amplificată de revolta față de modul în care autoritățile au gestionat situația.

În urma exploziei, familia Stanciu a rămas fără locuință, fără bunuri și fără fiica lor iubită. Prietenii și apropiații au inițiat o strângere de fonduri pentru a-i ajuta să treacă peste această încercare cumplită.

„Ajutor pentru familia Stanciu – Victimele exploziei din Rahova

Dragi prieteni, Cu inima grea, vă scriem despre o tragedie care a lovit crunt familia celui mai bun prieten al meu Stanciu Razvan. În urma exploziei devastatoare din blocul din Rahova, prietenul meu a supraviețuit, însă sora lui – Mirela, în vârstă de doar 24 de ani și însărcinată in 7 luni – și-a pierdut viața. Mama lor, care era la munca in clipa aceea, este devastata. A lăsat în urmă o familie distrusă de durere și complet lipsită de sprijin: și-au pierdut sora/ fiica, viitoarea nepoțică și casa în același timp. Nu mai au nimic. Nici locuință, nici bunuri, doar o durere sfâșietoare și un gol imens. Pentru a-i ajuta să se ridice măcar puțin din această tragedie, am deschis o strângere de fonduri. Orice ajutor, oricât de mic, este un pas spre a-i sprijini să o ia de la capăt. Acum au nevoie de sprijinul nostru. Cont donații (pe numele mamei – Stanciu Ionica, BCR): RO46RNCB0672128478060002 Orice donație contează. Orice distribuire ajută. Fiecare gest este o rază de speranță pentru o familie aflată în cea mai grea încercare a vietii”, este mesajul publicat pe rețelele de socializare.

