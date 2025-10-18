Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei

Este anchetă de amploare în cazul exploziei din cartierul Rahova. Trei persoane au murit, iar printre acestea se numără o tânără gravidă în 6 luni. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost și el grav rănit în urmă deflagrației puternice.

În urmă cu 24 de ore, un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova a fost distrus aproape în totalitate din cauza unei explozii puternice. Două etaje au fost efectiv spulberate, trei oameni au murit și alte 20 de persoane au ajuns în stare gravă la spital.

Din cauza urmărilor devastatoare a deflagrației (vezi AICI VIDEO) și a numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Trei dintre răniți au suferit arsuri grave, o adolescentă de 17 ani se zbate între viață și moarte, iar sute de familii au rămas fără un acoperiș deasupra capului.

Triplă tragedie în familia tinerei gravide moarte în explozia din Rahova

Explozia – care ar fi avut loc din cauza unei degajări de gaze – a luat viața a trei persoane, printre care și o femeia gravidă în 6 luni. Tânăra a fost prinsă sub dărâmături, sub o placă de beton care s-a prăbușit în urma deflagrației. Pentru a recupera trupul neînsuflețit, autoritățile au folosit două macarale. Tânăra urma să devină mamă în mai puțin de două luni, însă nu a mai apucat.

”Mi se spun tot felul de lucruri. Eram la serviciu, nu eram acasă. Nu am vorbit deloc, m-au sunat frații mei”, a declarat iubitul tinerei, la Acces Direct.

Din păcate, nici fratele acesteia nu a scăpat teafăr. Tânărul de 17 ani a fost grav rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Băiatul este internat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” și a suferit un traumatism cranio-cerebral, fractură de claviculă și plăgi suturate.

După nenorocire, mama celor doi a ajuns într-un suflet la locul tragediei Cu ultimele puteri, femeia i-a spus unui reprezentant ISU că fiica ei se plângea de două zile de mirosul puternic de gaze din bloc. După ce a aflat că și fiul ei a fost rănit în explozie, femeia a avut nevoie de consiliere psihologică.

„De 2 zile lăsăm ușile de la intrare deschise. Măcar puteau să spună ‘Băi prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici!'”Nu puteau să spună „Plecați, că blocul e pe punctul să sară în aer!”?”. spune femeia.

