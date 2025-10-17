Ce s-a întâmplat cu robinetul de gaz care a fost sigilat joi de Distrigaz, după ce blocul din Rahova a explodat

Explozia ce a avut loc în această dimineață, 17 octombrie, în Rahova a lăsat în urmă pagube considerabile, victime și multe întrebări fără răspuns. Pentru moment vina se aruncă dintr-o parte în alta, iar firul evenimentelor încă nu este clar. În aceste context, Distrigaz a venit cu noi precizări. Ce s-a întâmplat cu robinetul de gaz care a fost sigilat joi, după ce blocul din Rahova a explodat?

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI). Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 17 au fost rănite.

Ce s-a întâmplat cu robinetul de gaz care a fost sigilat joi, după ce blocul din Rahova a explodat

Până acum, au apărut numeroase ipoteze despre principalul vinovat al tragediei. Însă, întrebarea care rămâne este cine a dat drumul la gaze, după ce robinetul fusese oprit și sigilat. În acest context încă incert, Distrigaz Rețele Sud a făcut noi precizări cu referire la explozia din Rahova.

Mai exact, în noua comunicare Distrigaz se reiterează faptul că agentul de intervenție a ajuns la fața locului în urma unui apel de urgență și a constatat că sigiliul aplicat în ziua precedentă fusese rupt în urma unei intervenții neautorizate.

„Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, se arată în noua comunicare Distrigaz.

De asemenea, compania a mai precizează că în conformitate cu legislația în vigoare, Distrigaz Sud Rețele „are obligația de a pune în siguranță imobilul prin întreruperea alimentării cu gaz natural până la remedierea de către o firmă autorizată a ANRE”.

Distrigaz mai precizează că în mod normal clientului îi revine rolul de a întreține și a exploata în condiții de siguranță instalația de utilizare a gazelor naturale. Iar defecțiunile pot fi rezolvate numai prin intermediul operatorilor economici autorizați ai ANRE.

Astfel, după reluarea alimentării cu gaze naturale, locatarii ar fi trebuie să contracteze un operator economic autorizat de ANRE pentru soluționarea problemelor. Ulterior, firma respectivă trebuie să dea, mai departe, către Distrigaz, informații despre măsurile luate pe teren.

