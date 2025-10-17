La ce oră a fost oprit gazul care alimenta blocul din Rahova, de fapt, și când au revenit locuitorii cu telefoane disperate către Distrigaz

O explozie puternică s-a produs în această dimineață, 17 octombrie, în Sectorul 5 din Capitală. În urma celor întâmplate, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 14 au fost grav răniți, fiind transportați de urgență la spital.

Oficialii de la Distrigaz Sud Rețele au făcut noi declarații în legătură cu explozia puternică din Rahova. Compania a transmis vineri, 17 octombrie 2025, că a primit pe data de 16 octombrie o primă sesizare privind „existența mirosului de gaze” în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2.

La ce oră a fost oprit gazul care alimenta blocul din Rahova

„Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural”, se arată în comunicat.

Ca măsură de siguranță, „în conformitate cu legislația în vigoare, s-a dispus sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament, la ora 09:18”, a mai transmis compania.

De asemenea, pe data de 17 octombrie, la ora 8:44, compania a fost din nou sesizată în legătură cu prezența mirosului de gaz în același imobil.

„Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”, precizează Distrigaz Sud Rețele.

Vineri dimineața, sigiliul robinetului de gaz era rupt

Mai mult decât atât, compania semnalează că „agentul de intervenție a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”. Așadar, Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a precizat că a controlat furnizorul de gaze al blocului din Sectorul 5, București, Distrigaz.

ANRE transmite următoarele informații:

* în data 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă;

* ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizări, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt;

* ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30;

* la scurt timp după această constatare a avut loc explozia.

De asemenea, președintele Autorității, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune și intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, se mai arată în comunicat.

Comunicatele Distrigaz și ANRE au venit după ce, pe 17 octombrie dimineața, în cartierul Rahova din București a avut loc o explozie puternică în urma căreia au murit trei persoane, iar alte 14 sunt internate în stare gravă la spital.

